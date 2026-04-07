Consell Executiu
Catalunya aprova avui el seu pla de 100 milions per reformar escoles sense esperar els pressupostos
El Govern impulsa la mesura, inclosa en els fallits comptes, el dia del retorn de la seva baixa mèdica de la consellera Esther Niubó
Helena López
El president Salvador Illa ha tornat de les vacances de Setmana Santa publicant a les seves xarxes socials un vídeo en què anuncia que en el primer Consell Executiu després de les festes, aquest dimarts, el Govern aprovarà destinar 100 milions als ajuntaments per dur a terme obres de millora en escoles; una mesura inclosa en els no nats pressupostos, que Illa ha decidit tirar endavant sense esperar l’aprovació dels comptes, tenint en compte que el 26,5% de les escoles catalanes es van construir abans de l’any 1960 i "la majoria fa dècades que no reben inversió".
El Govern anuncia aquesta mesura el dia del retorn de la seva baixa mèdica de la consellera Esther Niubó, després d’un segon trimestre marcat per sis jornades de vaga educativa i amb el conflicte amb el sector absolutament obert, amb els sindicats majoritaris organitzant noves mobilitzacions, amb més de 500 escoles amenaçant de deixar de fer sortides i colònies, i les direccions de centres pressionant a l’extrem oposat, defensant un decret de plantilles que consideren que el pacte signat amb CCOO i UGT deixa sota mínims.
El Govern preveu fer aquesta inversió a través del fons Actualitza Escoles, que s’hauria d’executar durant el període 2026-2028.
Conflicte obert
La mesura arriba el primer dia de tercer trimestre que es preveu mogut, en la línia del Govern de reforçar el relat d’estar "deixant enrere anys de desinversió a l’escola catalana".
Actualitza Escoles, segons va presentar ja el Govern quan va desgranar fa poques setmanes els comptes que finalment es va veure obligat a retirar, és un programa de "cooperació territorial" per dur a terme les obres RAM (reforma, ampliació i millora) en centres públics d’educació infantil, primària i educació especial propietat d’ajuntaments [a Catalunya es dona aquesta situació difícil d’entendre que els edificis dels instituts pertanyen a la conselleria, però els de les escoles de primària són dels municipis].
723 municipis
La intenció és que se’n beneficiïn 723 municipis, que rebran els fons en proporció a l’alumnat escolaritzat i a l’antiguitat dels edificis. Són els 723 municipis on hi ha centres de titularitat de la Generalitat (amb l’excepció de Barcelona, pel seu règim especial de gestió a través del Consorci d’Educació).
Les obres inclouen la substitució d’elements arquitectònics o instal·lacions per obsolescència (cobertes, fusteries, calderes, banys, cuines, menjadors...), la millora d’envolupants i tancaments, la instal·lació de sistemes de gestió i control i substitució de lluminàries i la retirada de fibrociment.
L’assignatura pendent de l’amiant
Les escoles catalanes han fet menys del 20% de les obres pendents per retirar amiant des del 2021 d’acord amb les dades de la conselleria publicades en aquest diari el juliol del 2024. Entre el 2021 i el 2023 es van dur a terme 46 treballs d’extracció d’amiant a l’escola catalana, amb un cost d'11,49 milions d’euros. El ritme va ser desigual en cadascun dels tres últims anys. Educació va destinar 584.394,35 euros a vuit obres el 2021 i 819.510,57 euros per a 11 més el 2022.
Un any més tard, la inversió es va incrementar amb els fons europeus Next Generation: va pujar a 10.085.231,74 euros, repartits en 27 actuacions. A Barcelona, s’hi han dut a terme intervencions per un valor total de 3.151.463,69 euros entre el 2020 i el 2023, segons xifres del Consorci d’Educació.
Què va passar amb els 100 milions per a escoles anunciats el 2022?
El Govern d’ERC aprovava l’octubre del 2022, en el marc del Programa d’Encàrrecs d’Actuacions (PEA), 21 noves construccions i "grans actuacions" en centres educatius. Gairebé 100 milions (la mateixa xifra que l’aprovada avui) destinats a invertir en 12 noves construccions (sis per dotar d’un edifici d’obra un centre educatiu fins ara en barracons i sis més per substituir instal·lacions malmeses per una nova construcció), set ampliacions i dues reformes integrals. Malgrat l’alegria que va suposar per a les comunitats educatives d’aquests 21 centres aparèixer a la llista, més de tres anys després, cap d’aquestes obres és encara una realitat.
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
- Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
- Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï