Obert el termini per demanar la beca general de la Generalitat per al curs 2026-2027
És la primera convocatòria que el Govern gestionarà íntegrament per a estudiants residents a Catalunya
Aquest dimarts s'obre la convocatòria per sol·licitar la beca general de la Generalitat per als estudiants que el curs 2026-2027 cursaran estudis universitaris i no universitaris. Es tracta de la primera convocatòria que gestionarà íntegrament el Govern per a estudiants residents a Catalunya (a data 31 de desembre del 2025), després del traspàs del Ministeri d'Educació. Les beques s'adrecen a estudiants que el curs vinent faran batxillerat, FP, altres estudis postobligatoris i graus i màsters universitaris. Per obtenir l'ajut, cal complir determinats requisits acadèmics i econòmics, que també determinaran la quantia que es rep. El termini acabarà el 18 de maig.
En el cas de les beques per a estudiants que el curs vinent vulguin cursar batxillerat, FP o altres estudis postobligatoris, han de presentar la sol·licitud a través del tràmit 'Beques per a estudis no universitaris' del Departament d'Educació i FP. La conselleria destinarà 140 milions d'euros a aquests ajuts.
Pel que fa als estudis de grau i màsters universitaris, la gestió la duu a terme l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), depenent del Departament de Recerca i Universitats. Els estudiants amb domicili familiar a Catalunya que cursaran aquests estudis, han d'accedir al tràmit 'Beca general de la Generalitat per a estudiants que cursin estudis universitaris'. En aquest cas, Recerca i Universitats destinarà 135 milions d'euros als ajuts, que s'atorgaran en funció de la renda, el patrimoni familiar i els requisits acadèmics. L'AGAUR espera rebre unes 75.000 sol·licituds.
Els estudiants amb domicili familiar fora de Catalunya han de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació, FP i Esports.
