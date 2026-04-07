Puente situa al juny l’eliminació de les limitacions de velocitat que encara hi ha a Rodalies
El ministre de Transports visitarà quatre punts de la xarxa ferroviària de Catalunya aquest dijous
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha dit aquest dimarts que espera que al mes de juny ja estiguin resoltes les limitacions temporals de velocitat que encara hi ha a la xarxa ferroviària de Catalunya. “Queden encara unes 100 limitacions temporals de velocitat i el nostre càlcul és que al mes de juny haurem resolt totes les que van tenir origen en els problemes climatològics de principis d’any”, ha apuntat al ple del Senat. Puente, que ha anunciat que dijous al matí visitarà quatre punts de la xarxa per veure’n l’estat en directe i decidir sobre les actuacions a aplicar, ha ressaltat també l’esforç que ha permès recuperar aquesta setmana el recorregut complet de l’R1 fins a Maçanet i de l’R4 entre Martorell i Sant Sadurní.
Segons Puente, ell mai ha manifestat “eufòria o satisfacció” per l’estat del servei de Rodalies i ha remarcat la seva voluntat de tenir una visita productiva aquest dijous a una xarxa que els darrers mesos ha viscut la mort d’un treballador i una aturada general del servei. “No es tracta d’una visita en un clima d’eufòria, sinó en el mateix context de problemes que hi ha des de fa dos o tres mesos”, ha exposat.
Endarreriments en l’entrega de trens
D’altra banda, el ministre ha destacat que és positiu que els trens que han d’incorporar-se a Rodalies s’estiguin fabricant a Catalunya i ha avisat que els endarreriments en la seva entrega són responsabilitat del fabricant, Alstom. “Aquest govern va comprar trens per a Catalunya, Madrid i la resta d’Espanya en tres fàbriques diferents. Els contractes es van firmar el mateix dia i uns estan arribant, i d’altres no”, ha asseverat en resposta a una pregunta del senador de Junts Eduard Pujol.
“Dono gràcies que els trens de Rodalies de Catalunya s’estiguin fabricant a Barcelona, perquè si els trens es fessin a Madrid i no a Catalunya, se’ls hauria d’escoltar”, ha afegit Puente. En aquest sentit, ha avisat que cal que cadascú es faci càrrec del que li toca. “El fabricant ha de respondre dels endarreriments; el ministeri no n’és responsable”, ha reblat.
