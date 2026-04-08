Detenen el presumpte agressor del menor de Sant Joan de Vilatorrada
Els implicats en l'agressió ja es coneixien i hi havia hagut conflictes anteriors entre ells.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest migdia a Sant Fruitós de Bages el presumpte autor de l'agressió contra un menor a Sant Joan de Vilatorrada. El detingut també és menor d'edat. Els fets van passar aquest diumenge a les 20 h. en un carrer del municipi i les imatges, gravades per un d'ells, van començar a circular per les xarxes socials. Segons informa el cos, els implicats ja es coneixien d'abans i havien tingut conflictes anteriors entre ells.
- «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
- Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
- Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
- L’Eixample i Sant Narcís seran els propers barris de Girona en tenir nova zona verda
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona