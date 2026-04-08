El Govern demana a ERC rebaixar posicions davant la carpeta de l’IRPF
Les seves línies vermelles es mantenen després de la sortida del Ministeri d’Hisenda de Montero i insta a buscar "punts de trobada"
Iván Gil
El Govern torna a hissar la "bandera del diàleg" per desbloquejar la carpeta sobre la cessió de l’IRPF a Catalunya, cosa que per a ERC és una condició imprescindible per donar el seu suport tant als pressupostos de la Generalitat com als de l’Estat. Tot i que a la Moncloa apunten que no hi ha hagut novetats en els últims dies, sí que apel·len els seus interlocutors a rebaixar posicions que consideren de màxims. Buscar "punts de trobada", assenyalava ahir després del Consell de Ministres la portaveu del Govern, Elma Saiz, per afegir que l’objectiu és "sempre millorar la vida de la ciutadania".
Les seves línies vermelles es mantenen després de la sortida del Ministeri d’Hisenda de María Jesús Montero i apunten que qualsevol acord ha de preservar el principi de la "igualtat de tots els espanyols". Una cosa que seria contrària a entregar "la clau de la caixa". El líder d’ERC, Oriol Junqueras, conscient del rebuig de cedir íntegrament la recaptació de l’IRPF a Catalunya, reclamava ahir en una entrevista a RNE que siguin els socialistes els que moguin fitxa per posar "una alternativa sobre la taula".
La carpeta de l’IRPF recaurà ara en el nou ministre d’Hisenda, Arcadi España, del corrent més federalista dins del PSOE i avesat a negociacions bilaterals amb els territoris, un perfil que li pot servir per facilitar les negociacions amb els republicans. Montero sempre es va resistir a cedir en les pretensions dels republicans sobre aquesta qüestió, i a la formació de Junqueras han vist en el seu recanvi una finestra d’oportunitat per desbloquejar aquesta carpeta.
Amb un perfil més tècnic, el relleu de Montero a la vicepresidència primera, el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, tampoc ha tancat la porta a arribar a un acord en aquest assumpte. Amb tot, qui més ha treballat la qüestió a la taula de negociació amb ERC és el secretari d’Estat d’Hisenda, Jesús Gascón. El que era el número dos de Montero i que es manté al seu lloc ha estat a sobre de les converses des del principi i coneix la carpeta.
Eleccions andaluses
Més enllà d’assenyalar que ERC ha de rebaixar les seves pretensions per avançar en la negociació, a la direcció del PSOE es resisteixen a concretar passos en aquesta matèria en plena campanya de les andaluses del 17 de maig. El discurs del greuge territorial amb Catalunya és recurrent i s’agita per part del president de la Junta, Juanma Montero.
