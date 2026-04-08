Illa promet als alcaldes suport polític, econòmic i jurídic per construir «tant habitatge com càpiga» als seus municipis
El president de la Generalitat demana "coratge" als ajuntaments per resoldre la que ha definit com la principal "amenaça" a la cohesió social.
Sara González
"La Generalitat ha tornat als ajuntaments", ha proclamat el president Salvador Illa per resumir com ha convertit en un assumpte estratègic fer partícips els municipis de l’agenda del Govern. Ho ha fet davant de desenes d’alcaldes i regidors durant la inauguració del primer Fòrum Municipalisme organitzat per El Periódico de Catalunya, un escenari des del qual els ha promès un suport incondicional per afrontar el principal maldecap que tenen en aquests moments els ciutadans i, per tant, els responsables locals: l’accés a l’habitatge. A tots ells, el president els ha reclamat "coratge" per construir "tant habitatge com càpiga" als seus municipis i ha garantit l’empara de la Generalitat a nivell polític, jurídic i econòmic per fer-ho possible.
"Encara que hi hagi una pancarta queixant-se, el Govern estarà al vostre costat. Sou clau en aquesta missió de país", ha solemnitzat Illa, conscient de l’enrenou que ha generat la seva aposta per "densificar" les ciutats per afrontar el repte de l’habitatge assequible. De fet, ha manllevat de l’arquitecta en cap de l’Ajuntament de Barcelona, Maria Buhigas, el concepte "intensificació" si això contribueix a generar més consens. En tot cas, la filosofia és la mateixa: que es construeixi tant habitatge com sigui possible en els espais disponibles per afrontar el que ha definit com una autèntica "emergència de país". De fet, el Govern ja ha definit 69 àrees prioritàries on edificar més pisos amb aquest criteri a l’àrea metropolitana.
"Tenem la mà per activar, no per frenar.; per planificar i guanyar habitatge de manera sostenible, també per aplicar la llei i fer-la complir a tothom i per protegir els veïns i no per especular", ha afirmat, deixant la porta oberta a continuar legislant per tractar de posar fre al lucre amb els pisos. De fet, en les setmanes vinents el Parlament afrontarà la llei per limitar la compra especulativa. Per al president de la Generalitat, l’habitatge, la convivència i l’educació són els tres pilars pels quals els responsables públics s’han d’arremangar per garantir la cohesió social als municipis, en aquests moments "amenaçada" pel creixement de les desigualtats.
No es tracta, ha emfatitzat el cap de la Generalitat, de res que els alcaldes no hagin fet abans. Ha recordat que des de les primeres eleccions municipals després de la dictadura, el 1979, els ajuntaments han estat el "motor" de la transformació dels municipis i de les garanties de convivència. "Si avui som un país més cohesionat, és gràcies a la vertebració que exerceixen els ajuntaments, a vegades anant més enllà de les seves pròpies competències", ha reconegut.
- «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
- Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
- Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
- L’Eixample i Sant Narcís seran els propers barris de Girona en tenir nova zona verda
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona