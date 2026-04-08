Una testimoni va alertar que el pare del nadó maltractat tenia un comportament agressiu amb el nen
Una dona afirma que l’home va donar el biberó de manera violenta al nadó a un CAP i que va avisar la infermera.
Marta Català
Els Mossos d’Esquadra segueixen endavant amb la investigació per aclarir les causes de les lesions del nadó de sis setmanes presumptament maltractat pels seus pares a Barcelona. Segons consta en les diligències a què ha tingut accés El Periódico de Catalunya, una testimoni va donar la veu d’alarma en un centre d’atenció primària (CAP) al veure com el pare del nadó es comportava de manera agressiva amb el nen. La dona, una mare d’origen anglès que es trobava al centre de salut de Roger de Flor, afirma que l’home va donar el biberó de manera violenta el nadó. La testimoni també ha declarat que el pare tapava la boca al nadó mentre la criatura plorava fins al punt que el va reprendre. "No per tapar la boca del nadó –s’hi va encarar– plorarà menys". Després de presenciar els fets, la usuària afirma que va alertar una infermera i que aquesta, al seu torn, va avisar el pediatre. Es desconeix si l’episodi va activar algun tipus d’alerta.
El nadó va acudir a quatre centres hospitalaris, inclòs el CAP de Roger de Flor, afligit de diferents malalties fins que a l’Hospital de Sant Pau es va activar el protocol de maltractament infantil i va ser derivat a l’Hospital Vall d’Hebron, on va ingressar el 16 de març. Ahir, el nadó va abandonar l’uci sense presentar noves lesions, segons fonts coneixedores del cas, que van apuntar que el nadó evoluciona favorablement. Mentrestant, l’entorn dels progenitors assegura que els avis del menor ja han pogut anar a visitar el nadó davant la millora del seu estat de salut.
Recursos interpostats
Els dos progenitors continuen a la presó després que el jutge que instrueix la causa rebutgés els recursos interposats pels seus advocats defensors, que ara tornen a demanar la seva llibertat davant l’Audiència de Barcelona a l’entendre que no es compleixen els requisits per decretar l’empresonament. La defensa, així mateix, ha sol·licitat proves genètiques per intentar acreditar que les lesions podrien ser fruit d’alguna patologia congènita, malgrat que des que es troba al centre hospitalari les ferides han remès.
El jutge, a petició de la Fiscalia de Barcelona, ha sol·licitat proves als Mossos i ha demanat declaracions de familiars, companys de feina i persones que puguin aportar informació sobre la parella. Alhora, també ha requerit informes mèdics complets dels pares, entre els quals figuren possibles antecedents psiquiàtrics. Igualment s'estan fent indagacions patrimonials.
Fins ara, els Mossos d'Esquadra han pres declaració a alguns veïns i familiars, i s'espera que també s'interrogui els metges i infermeres que van atendre el petit, tal com ha sol·licitat la fiscalia. Un dels familiars interrogats va descriure el pare com un home "meticulós" i "bèstia" que "quan deixa el mòbil sobre la taula, el tira", apunten fonts pròximes a la investigació. Una veïna també va declarar que un dia la mare de la criatura li va comentar que el pare era "molt bèstia" quan agafava el nadó.
Els pares del nadó, que estan junts des de fa 16 anys, es troben en presó preventiva acusats de delictes de maltractament continuat, lesions molt greus i agressió sexual. La parella va tenir el petit per fecundació in vitro i, segons els pròxims, era un nadó molt buscat. Quan la fiscalia va demanar presó per als progenitors després de declarar i negar els fets, la mare es va posar a plorar. El pare li va tocar l'espatlla en un gest d'afecte.
Mentrestant, a l'edifici de la Gran Via on residia la parella amb el nadó presumptament maltractat, s'escampa la sorpresa entre els veïns. El conserge explica que la dona li havia dit que el nadó era "molt desitjat" i li detallava les malalties del nadó quan acudia a l'hospital.
Els Mossos van detenir els pares després que s'activés el protocol. Posteriorment van conduir la parella a una entrada i registre a la seva pròpia vivenda. En la intervenció a la casa, que es trobava ordenada i neta, es van emportar aparells electrònics com un ordinador i un iPad, segons han informat fonts pròximes a la investigació. Durant el periple d'hospitals, la mare va estar en permanent contacte amb un familiar mèdic a través de WhatsApps i àudios de veu que obren en poder de la policia catalana. En aquests missatges, la mare preguntava què podria estar patint el nadó, segons assenyalen les mateixes fonts.
