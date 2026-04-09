Previsió meteorològica
El canvi d’armari pot esperar: el bon temps a Catalunya s’acaba aquest cap de setmana
Una borrasca portarà precipitacions generalitzades i farà baixar les temperatures a partir de dissabte
Andrea Valenzuela García
Les temperatures càlides i l’ambient monòton dels darrers dies s’acaben aviat.
El motiu de la nova dinàmica que arribarà a Catalunya aquest cap de setmana és una borrasca situada al sud-oest de la península Ibèrica, que avançarà cap a l’est, juntament amb un altre front que arriba des de l’oest del país cap a l’est. Aquestes configuracions provocaran precipitacions generalitzades.
Previsió meteorològica per a aquest dijous a Catalunya
Aquest dijous, Catalunya s’ha llevat amb bancs de boira a l’extrem nord-est, que es mantindran al llarg de la jornada en alguns punts del litoral. El dia serà ennuvolat a la major part del territori.
Les temperatures continuen pujant a tota la comunitat, sobretot als dos extrems del país. L’Aemet preveu registrar màximes de 30 °C a la majoria de províncies, però hi ha un gran contrast amb les mínimes: la major part del territori tindrà valors per sota dels 10 °C; fins i tot en zones de Lleida com la Seu d’Urgell o Vielha s’espera baixar fins als 4 i 5 °C.
Predominarà el vent fluix i variable durant les primeres i les darreres hores del dia, amb algunes ratxes d’intensitat moderada.
La presència de pols del Sàhara en suspensió deixarà un cel una mica enterbolit per la calitja i la contaminació, amb un ambient brut i mala visibilitat.
Últim dia de sol
La previsió del Meteocat per a aquest divendres és d’un dia majoritàriament assolellat a tot el territori català.
Els termòmetres marcaran valors similars als del dia anterior, amb màximes entre els 25 °C i els 30 °C. Tot i això, a la província de Lleida es podrien superar aquestes temperatures i arribar fins als 31 °C.
S’espera vent fluix i de direcció variable, amb augments ocasionals d’intensitat al litoral i al prelitoral.
Per a aquest dia també es preveu la presència de calitja, que pot empitjorar notablement la visibilitat.
Dissabte amb pluges
De cara a dissabte, es preveu una jornada una mica ennuvolada, que podria deixar el cel totalment cobert a la tarda.
S’esperen precipitacions al vessant nord del Pirineu al final del dia i no es descarta que arribin de manera més feble al terç oest del territori. La cota de neu baixarà fins als 1.300 metres. La probable presència de pols sahariana en suspensió podria fer que aquestes precipitacions siguin en forma de pluges de fang.
Les temperatures encara es mantindran estables, tot i que ja començaran a baixar lleugerament, sobretot les mínimes.
Es preveu vent fluix i variable, però amb augments puntuals d’intensitat als dos extrems del país.
Diumenge molt inestable
Per a diumenge s’espera el dia de més inestabilitat. El cel probablement estarà molt ennuvolat, amb precipitacions generals a Catalunya i encara amb pols en suspensió.
La cota de neu al Pirineu se situarà entre els 900 i els 1.200 metres, per la qual cosa és molt probable que hi hagi nevades significatives.
Les temperatures baixaran notablement, i fins i tot hi pot haver glaçades febles al Pirineu.
El vent bufarà del nord-oest a l’Empordà i a Tarragona, amb ratxes probablement molt fortes. A la resta del territori, el vent podria ser fluix de component nord i oest.
Tot i que encara no hi ha prediccions concretes per a la setmana vinent, els mapes meteorològics apunten que l’estabilitat podria tornar a partir de dilluns.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
- Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord