Detingut un agricultor per cultivar nectarines "il·legals"
Aquest tipus de delictes està penat amb fins a 3 anys de presó.
La Guàrdia Civil va detenir un home a Lleida per un presumpte delicte contra la propietat industrial per la producció, comercialització, venda, possessió, reproducció i multiplicació d’una varietat vegetal protegida de nectarina. Va plantar més de 5.000 arbres d’aquest tipus al Segrià i ara s’enfronta a una multa de gairebé 300.000 euros.
La investigació va començar al febrer i va conduir a una plantació d’una empresa agrícola de la comarca del Segrià, on van prendre mostres que van revelar coincidències amb les varietats protegides amb idèntic perfil d’ADN de nectarina 'nectadiva', va informar la Benemèrita.
Es va perpetrar en tres parcel·les amb un total d’uns 5.000 arbres, tractats sense haver pagat als titulars el cànon corresponent. El procés consistia a reproduir i condicionar, a través d’empelts o inoculacions, varietats vegetals protegides sense el consentiment dels propietaris d’aquests títols de protecció.
Penat amb presó i multes elevades
Tot i que el detingut està en llibertat, aquest delicte està penat amb fins a tres anys de presó. L’article 274.4 del Codi Penal recull que aquells que amb finalitats comercials i sense autorització del titular, produeixin, reprodueixin, multipliquin o comercialitzin una varietat vegetal protegida. El cas d’aquest agricultor de Lleida, que hauria plantat i explotat milers d’arbres de 'nectadiva', constitueix precisament la conducta prohibida per aquest precepte. Per això, podria enfrontar-se a penes d’un a tres anys de presó, a més de la multa de 288.000 euros.
La 'nectadiva' és una varietat vegetal protegida de nectarina, que es caracteritza per tenir qualitats concretes buscades comercialment, com millor sabor, més productivitat, resistència a malalties o millor conservació després de la collita. En estar protegida, el seu ús no és lliure: els agricultors que vulguin plantar-la ho han de fer a través de vivers autoritzats i pagar un cànon o llicència al titular de la varietat. La reproducció pel seu compte sense permís vulnera aquests drets.
