Catalunya activa aquest 14 d’abril un nou llindar de pluja per anticipar millor les inundacions
El Servei Meteorològic de Catalunya posa un nou avís per alertar de pluges d'entre 60 i 90 litres per metre quadrat en períodes de 3 hores
El Govern calcula que hi ha almenys 656 municipis en risc alt o molt alt de patir inundacions
Catalunya incorporarà aquest 14 d’abril un nou llindar meteorològic per detectar millor episodis de pluja persistent amb risc d’inundacions sobtades. El canvi s’integra al pla Inuncat i afegeix un criteri de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, però no suposa cap nova alerta a la població.
Catalunya activarà aquest 14 d’abril un nou llindar de pluja dins del pla Inuncat per anticipar millor els episodis que poden acabar en inundacions sobtades. El Govern i Protecció Civil el presenten com una eina per afinar la previsió en situacions de precipitació continuada que poden carregar molta aigua en poques hores, sobretot en rieres, conques petites i zones urbanes.
El canvi consisteix en la incorporació d’un llindar de més de 60 litres en 3 hores. Fins ara, el sistema treballava amb avisos de pluja en 30 minuts i en 24 hores. Amb aquest tercer graó, el Meteocat vol cobrir millor un escenari intermedi que fins ara quedava menys definit i que pot ser decisiu quan el temps de reacció és curt.
El nou avís d'entre 60 i 90 litres en 3 hores servirà per alertar d'episodis estàtics i anticipar escenaris amb inundacions per pluges continuades
No és una alerta nova
Protecció Civil remarca que no és una nova alerta ni canvia per si sol el sistema d’avisos a la ciutadania. El nou llindar passa a formar part del mecanisme habitual del Meteocat, que emet avisos quan es preveu la superació d’uns llindars meteorològics i expressa el perill en una escala de 0 a 6 per comarques i franges horàries.
La diferència és operativa. Segons la nota de Protecció Civil, aquest nou criteri ha de facilitar les previsions hidrològiques dels organismes de conca i ajudar a concretar millor on es poden produir desbordaments. També ha de permetre activar mesures preventives amb més marge abans que l’episodi escali.
Només la meitat dels municipis catalans disposen de plans "actualitzats i vigents" davant inundacions
Més obligacions per als municipis
La revisió de l’Inuncat no es queda en la predicció. El nou marc fixa que 656 municipis de Catalunya estan obligats a tenir un pla d’actuació municipal per inundacions i que 291 més el tenen recomanat. Segons Protecció Civil, ara mateix només el 52% dels municipis catalans tenen aquesta planificació vigent, i els nous obligats disposen d’un any per adaptar-se al canvi.
El document revisat del pla, aprovat pel Govern el 24 de març de 2026, vincula aquest reforç a l’agreujament del risc d’inundacions i al context de canvi climàtic. La memòria del pla també assenyala que les inundacions són el risc natural que causa més pèrdues de vides humanes a Catalunya i que la revisió incorpora, entre altres canvis, aquest nou avís de 3 hores relacionat amb inundacions fluvials sobtades.
El Meteocat posarà en marxa nous avisos davant la detecció d'episodis com pedra, huracans o trombes d'aigua
També canvia com s’expliquen els avisos
A banda del nou llindar de pluja, Protecció Civil ha anunciat tres ajustos en la comunicació dels avisos meteorològics. Els llindars de vent passaran d’expressar-se en metres per segon a fer-ho en quilòmetres per hora, els avisos de temps violent i d’observació s’agruparan sota la categoria d’avisos de vigilància, i l’hora d’emissió començarà a mostrar-se en hora oficial en lloc de temps universal.
Per al lector, el canvi de fons és aquest: a partir d’aquest 14 d’abril, Catalunya tindrà un criteri més fi per llegir episodis de pluja persistent que poden acabar en inundacions ràpides. El sistema d’alertes no canvia de nom ni de format, però sí que afegeix una peça nova per decidir abans i millor davant d’un episodi de risc.
La revisió del pla arriba després de l’aprovació del nou Inuncat per part del Govern i reforça tant la lectura meteorològica del risc com les obligacions de planificació municipal davant inundacions.
