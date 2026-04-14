L'arxiver gironí Ramon Alberch i la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, Creus de Sant Jordi 2026
Victòria Camps, Maite Carranza, Joan Fontcuberta, Sílvia Munt, Julia Otero, Fermí Puig i la UB, també guardonats
Victòria Camps, Maite Carranza, Joan Fontcuberta, Sílvia Munt, Julia Otero, Fermí Puig i la UB són 7 de les 20 persones i 10 entitats que el Govern ha reconegut aquest any amb les Creus de Sant Jordi a proposta de la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Les distincions reconeixen els serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. Ramon Alberch, Carmen Armengol, Maria Àngels Domingo, Joan Fontcuberta, Salah Jamal o Enric Majó han estat també guardonats, tal com les entitats Agrupació Coral Flors d'Urgell, Banda de Música de Benissanet, Col·legi Oficial d'Enginyers Industrial de Catalunya, Fundació Ernest Lluch, Fundació Pau Casals o Grup Cultural de la Dona de Solivella.
De la filòsofa Victòria Camps, el Govern en destaca la "trajectòria intel·lectual" i el "compromís amb el pensament ètic i cívic", mentre que de l'escriptora Maite Carranza se'n subratlla la trajectòria literària, amb una setantena d'obres publicades, i la "contribució a la literatura infantil i juvenil".
L'artista i teòric de la imatge Joan Fontcuberta és reconegut per la "reflexió crítica sobre la imatge", mentre que de l'actriu i cineasta Sílvia Munt es reconeix la "trajectòria artística en el món de les arts escèniques i audiovisuals". De la periodista Júlia Otero es destaca la trajectòria en el periodisme radiofònic i televisiu.
L'arxiver i historiador gironí Ramon Alberch rep la Creu de Sant Jordi per la contribució "decisiva" a la "modernització i projecció internacional del model arxivístic català", mentre que de l'emprenedora social Carmen Armengol se'n subratlla el "compromís social en favor de les persones, especialment en els àmbits de la salut mental i la discapacitat intel·lectual" a través del Grup Som Via, que fa fundar juntament amb Jaume Vilaplana fa més de trenta anys.
L'artista plàstica Maria Àngels Domingo, en les facetes de ceramista, escultora i pintora, "és coneguda per una obra personal que combina l'arrel de l'ofici i la tradició de l'obrador amb una concepció contemporània i conceptual de l'art". Per la seva banda, el metge, historiador i escriptor català d'origen palestí Salah Jamal rep la distinció pel "compromís amb el diàleg intercultural i la difusió del coneixement sobre el món àrab i islàmic".
De l'actor Enric Majó se'n destaca una carrera "extensa" que ha "contribuït a la difusió de la cultura catalana", i de la dissenyadora Roser Marcé, la trajectòria en el món de la moda i la "contribució al desenvolupament del 'prêt-à-porter'. També se la considera impulsora de la projecció internacional de la moda "feta al país".
L'empresari Miquel Martí rep la Creu de Sant Jordi per la trajectòria en l'àmbit de la mobilitat i el transport col·lectiu i per la contribució a la "modernització" del sector. President honorífic del grup Moventia, "ha estat clau en la transformació d'una empresa familiar catalana en referent internacional pel que fa als serveis de mobilitat".
L'actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà ha contribuït a la "qualitat" i al "prestigi" d'aquest sector al país, i l'empresària Ernestina Torelló té una trajectòria vinculada al sector vitivinícola i ha contribuït "a la projecció i el prestigi dels vins escumosos del país".
També és empresari del vi Miguel Agustín Torres del qual, de la mateixa manera, se'n destaca la contribució "decisiva" a la projecció "internacional" dels vins catalans. És membre de la quarta generació familiar al capdavant de Família Torres.
Una altra empresària que rep la Creu de Sant Jordi és la presidenta del grup Sorigué i de la Fundació Sorigué, Anna Vallès, de la qual també se'n destaca el "compromís amb la cultura i la societat".
A més, les distincions de l'executiu català també reconeixen aquest any l'investigador en psicologia i educació Ignasi Vila, per la trajectòria acadèmica i per la contribució al desenvolupament del model d'immersió lingüística escolar a Catalunya.
El cuiner Fermí Puig, l'educador i activista social Enric Morist i el teòleg Josep Rius són aquest any Creus de Sant Jordi a títol pòstum. El Govern destaca la contribució a la renovació i la projecció de la cuina catalana del primer; l'acció social i el desenvolupament del tercer sector a Catalunya del segon, i la trajectòria acadèmica i de recerca en l'àmbit de la teologia i dels estudis bíblics del tercer.
Deu entitats guardonades
Pel que fa a les entitats que també han rebut la Creu Sant Jordi, són la Universitat de Barcelona, la Fundació Ernest Lluch, l'Agrupació Coral Flors d'Urgell, la Banda de Música de Benissanet, el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, la Fundació Pau Casals, el Grup Cultural de la Dona de Solivella, els Pastorets de Calaf i T'acompanyem.
En el cas d'aquesta última, se'n destaca la tasca social en l'acompanyament de persones en situació d'atur i en la promoció de la inserció laboral i la inclusió social de col·lectius en situació de vulnerabilitat.
