Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
Illa reitera que ni el Govern ni el seu partit “arribaran mai a cap acord amb els que defensen discursos d’odi”
La polèmica aprovació dels pressupostos de l’Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Orriols (Aliança Catalana), ha arribat a la sessió de control al president al Parlament. La pròpia Orriols ha volgut parlar de la qüestió i, conscient de la crisi que l’abstenció dels regidors socialistes -forçats a dimitir- ha provocat al PSC, ha estirat d’ironia en dirigir-se a Illa. “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a ripoll; ha sigut una jugada mestra sense precedents”, ha etzibat la líder d’Aliança. El president, al seu torn, ha negat la major i, sense esmentar les dràstiques decisions que ha pres el partit contra els regidors, ha reiterat que “ni el Govern ni el PSC arribaran a cap acord amb els que defensen discursos d’odi”.
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Un incendi crema quatre tractores i n'afecta una cinquena a l'exterior d'una empresa de Medinyà
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava