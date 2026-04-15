Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”

Illa reitera que ni el Govern ni el seu partit “arribaran mai a cap acord amb els que defensen discursos d’odi”

La intervenció de Sílvia Orriols, durant la sessió de control.

La intervenció de Sílvia Orriols, durant la sessió de control. / Miquel Codolar

ACN

ACN

La polèmica aprovació dels pressupostos de l’Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Orriols (Aliança Catalana), ha arribat a la sessió de control al president al Parlament. La pròpia Orriols ha volgut parlar de la qüestió i, conscient de la crisi que l’abstenció dels regidors socialistes -forçats a dimitir- ha provocat al PSC, ha estirat d’ironia en dirigir-se a Illa. “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a ripoll; ha sigut una jugada mestra sense precedents”, ha etzibat la líder d’Aliança. El president, al seu torn, ha negat la major i, sense esmentar les dràstiques decisions que ha pres el partit contra els regidors, ha reiterat que “ni el Govern ni el PSC arribaran a cap acord amb els que defensen discursos d’odi”.

Tracking Pixel Contents