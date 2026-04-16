Junqueras exigeix a Illa un compromís amb el tren orbital si vol pressupostos
El líder d’ERC eleva la pressió a Junts perquè recolzi el consorci d’inversions, el finançament i la condonació de deute
Quim Bertomeu
Tot i que la negociació dels pressupostos entre el Govern i ERC avança amb absoluta discreció, aquest dimecres Oriol Junqueras s'ha permès explicar un dels racons de les converses. Els republicans han exigit al president de la Generalitat, Salvador Illa, que, si vol tenir el vot d'ERC als comptes, assumeixi un "compromís explícit" amb la construcció futura d'un tren orbital a Catalunya. Un tren que uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró passant per Sitges, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Mollet i Granollers. Una línia que, en definitiva, comunicaria tot l'arc metropolità sense passar per Barcelona, una cosa que no passa actualment, ja que totes les línies de ferrocarrils acaben passant per la capital catalana.
Ho va dir en una conferència a Sabadell que forma part de la gira per les vegueries de Catalunya. Un tour que va començar el novembre de l’any passat amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte d’ERC i preparar el terreny per ser el pròxim candidat a la presidència de la Generalitat. Junqueras continua inhabilitat per la sentència del procés, però confia que la justícia europea forçarà el Suprem a aplicar-li l’amnistia.
Que la xerrada fos a Sabadell, la cinquena ciutat de Catalunya i localitat metropolitana per excel·lència, s'ha convertit en l'escenari ideal per desenvolupar la proposta de la línia orbital. Per Junqueras és "inconcebible" que comarques tan poblades com el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental no estiguin connectades sense passar per Barcelona. "Si hem d'arribar a un acord pressupostari, hi ha d'haver un compromís explícit amb el tren orbital", ha avisat.
També per a mercaderies
Aquesta línia, ha continuat el líder d'ERC, no estaria pensada només per a passatgers, sinó també per a mercaderies. A Catalunya només el 3% de les mercaderies viatgen per ferrocarril –a Suècia arriba al 40%, ha dit– i això "col·lapsa" algunes vies com l'AP-7. "Aquesta connexió ferroviària orbital és importantíssima. És bo per a aquesta comarca i és bo per al país", ha conclòs. El líder d'ERC ha recordat que en els últims 50 anys, mentre Catalunya ha crescut dels sis als vuit milions d'habitants, no s'ha construït "ni un sol quilòmetre nou de ferrocarril convencional".
Des de fa algunes setmanes, els republicans han posat les infraestructures com a condició clau per continuar donant suport als socialistes al Parlament i al Congrés. Aquest dimecres, Junqueras ha aprofitat la xerrada a Sabadell per explicar les bondats del consorci d'inversions que ha pactat amb el PSOE. Un consorci que ha de vetllar perquè l'Estat executi totes les inversions que inclou en els pressupostos generals de l'Estat, una cosa que no passa amb freqüència. Precisament, els republicans volen que la primera missió d'aquest òrgan sigui impulsar la línia orbital.
L'únic problema és que el consorci, que es votarà a finals de mes, no té garantida la seva aprovació al Congrés perquè depèn, en gran part, dels vots de Junts. També està en mans del partit de Carles Puigdemont que s'aprovi més endavant el nou finançament que ERC ha pactat amb el Govern o la condonació parcial del deute del FLA. Per això, Junqueras ha tornat a pressionar aquest partit perquè no tombi aquests projectes. "La construcció de majories [al Congrés] és complicada i es necessita que tots els partits catalans el votin", ha dit.
El republicà ha lamentat que els postconvergents hagin tombat en el passat propostes dels republicans com la regulació de la innovació incremental, clau per a la indústria farmacèutica. "El van tombar els qui no haurien d'haver-lo tombat", ha lamentat. Al final, després d'alguns intents, va acabar tirant endavant. ERC vol ara que tot surti a la primera perquè mai se sap quan una legislatura al Congrés pot acabar saltant pels aires.
