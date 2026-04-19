Estat dels embassaments avui, 19 d’abril, a Catalunya: consulta el nivell de Sau, Foix, Susqueda i la resta de pantans
Les conques internes de Catalunya se situen aquest 19 d’abril de 2026 al voltant del 92,7% de la seva capacitat, segons les darreres dades publicades per l’ACA
Redacció
Després de diversos anys marcats per la sequera, la recuperació dels embassaments catalans s’ha consolidat. Les pluges dels últims mesos han mantingut les reserves en nivells molt elevats i les conques internes del país arriben avui al 92,67% de la seva capacitat total, d’acord amb l’últim informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Aquest percentatge deixa Catalunya clarament per sobre del llindar que s’associa als escenaris de sequera, situat al 60%, i confirma l’estabilització d’un sistema que fa només uns mesos encara arrossegava les conseqüències d’un llarg període de manca de pluja. L’ACA actualitza aquestes dades cada dia amb informació agregada de la jornada anterior.
Pel que fa al sistema Ter-Llobregat, clau per a l’abastament de bona part de les demarcacions de Barcelona i Girona, així com del Solsonès, les reserves també es mantenen en nivells molt alts, al voltant del 93,6%. En aquest sistema hi ha embassaments com Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç.
Entre els pantans de les conques internes, destaquen valors molt elevats a Riudecanyes (99,50%), Foix (80,48%), Sant Ponç (95,79%) i Siurana (77,66%), mentre que el conjunt del sistema continua fregant la plena capacitat. També la Llosa del Cavall supera el 100%, fet que reflecteix fins a quin punt les reserves s’han recuperat respecte dels anys més crítics de la sequera.
La situació actual confirma un canvi de tendència respecte dels moments més complicats del 2024 i acosta els registres actuals als nivells habituals anteriors a la crisi hídrica. Les dades obertes de l’ACA permeten seguir diàriament l’evolució de cada embassament i comparar-ne l’estat amb el d’altres anys.
