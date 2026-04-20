Cinc exalumnes denuncien abusos i pallisses de l'escolapi Josep Blay
El sacerdot, condemnat el 2023, va ser traslladat d’escola a escola durant dècades. "Com a sacerdot predicava una cosa, però com a home en feia una altra", assenyala un exescolar seu.
Guillem Sánchez
El sacerdot escolapi Josep Blay (Terrassa, 1940) és un abusador que, exercint de mestre en una desena de centres de la companyia Escola Pia de Catalunya, ha estat en contacte amb menors durant més de 60 anys. El documental La fugida. Veritats ocultes va poder documentar que, el 1968, Blay va abusar sexualment d’un alumne de l’Escola Pia de Sitges i també que, el 2008, va agredir quatre nenes de 8 anys en una parròquia d’Alella (Maresme), un cas pel qual el 2024 va acabar sent condemnat a 22 mesos de presó.
Després de l’emissió del documental, el 24 de març per 3Cat, diversos exalumnes que van coincidir amb Blay en centres de l’Escola Pia de Catalunya de Granollers, Moià i Igualada han fet més llum sobre una trajectòria docent marcada per les pallisses, les burles i els abusos sexuals. "Com a sacerdot predicava una cosa, però com a home en feia una altra", assenyala un dels seus antics pupils.
Colèric, dèspota i violent
Blay va exercir de mestre a Granollers, Sitges, Moià, Tàrrega, Caldes de Montbui, Igualada i Alella. També consta que va ser a Balaguer. Alguns dels seus trasllats van coincidir amb episodis d’abusos o pallisses, alguns dels quals fins i tot van transcendir. Però Blay va continuar en contacte amb menors malgrat tots els casos.
Colèric, dèspota, violent, manipulador. Els adjectius que utilitzen per descriure Blai els seus exalumnes, de centres diferents i edats també molt diferents, coincideixen. Dos homes escolaritzats a l’escola de Granollers (1964-67) s’hi refereixen com un docent que, en ocasions, va arribar a ser "sàdic".
«Em cridava i em deia que em tragués les ulleres per pegar-me a la cara»
"Em cridava i em deia que em tragués les ulleres. Després començava a pegar-me a la cara", recorda un d’ells, Manel Cirac. "Un dia vaig haver d’anar a la font del pati perquè em sortia molta sang dels llavis i del nas", assegura. El Manel no és capaç d’enumerar totes les vegades que va rebre pallisses per part de Blay, unes agressions que no va saber mai a què es devien. "Era un abusador, perquè jo tenia 9 anys", indica.
"Sempre agafava els mateixos: sabia a qui podia pegar i el convertia en el seu gos apallissat", apunta l’altre antic alumne.
Després d’haver passat per Granollers, estan documentats els seus primers abusos sexuals a nens gràcies al testimoni d’un dels protagonistes de La fugida. Veritats ocultes: Josep Cardeñoso. Van tenir lloc a Sitges entre 1967 i 1970. Cardeñoso va revelar al documental que Blay es va oferir per fer-li classes de repàs però que en realitat aquell reforç per millorar el seu rendiment escolar va ser simplement una excusa per tancar-lo a les seves habitacions, un apartament que els membres escolapis tenien just al costat de l’escola.
A Sitges també hi consta una pallissa a un nen d’una edat semblant a la de Cardeñoso: Llorenç García. "Un professor em va castigar i em va fer sortir al passadís. Llavors va aparèixer Blay i em va preguntar qui m’havia castigat, però vaig dir malament el nom del professor. Va començar a clavar-me bufetades. Em va fer una ferida perquè en una d’aquelles bufetades vaig xocar contra la porta de la classe. Va haver de sortir el professor a demanar a Blay que s’aturés", explica aquest veí de Sitges. "El meu pare, quan em va veure arribar amb la cara desfigurada, va anar a l’escola i va agafar Blay per les solapes: no em va tocar mai més", recorda García. Després d’abusar de Cardeñoso i apallissar García, Blay va ser enviat a Moià.
A Moià Blay s’hi va estar sis anys, fins al 1976. "A alguns alumnes els maltractava físicament i psicològicament", explica un altre exalumne de Blay en aquesta escola del Moianès. "Es reia d’alguns, se’n fotia, els ridiculitzava davant de tots. També els pegava. Jo recordo que sempre donava cops amb el nus del dit índex".
De Moià, tal com confirma ara l’ordre de l’Escola Pia de Catalunya, Blay va ser enviat a Tàrrega (Urgell), fins al 1985. Entre 1985 i 1988 es va estar a l’escola de Caldes de Montbui (Vallès Oriental). I el 1988, Blay va ser enviat a Igualada.
Es podria haver evitat
La Meritxell tenia 9 anys quan va veure per primera vegada Blay. Era, com en les escoles anteriors, un professor religiós que estava molt vinculat amb totes les activitats esportives: futbol, bàsquet, patinatge. "A mi em venia a veure sempre", recorda la Meritxell, que amb el pas dels anys ha pres consciència que Blay es va obsessionar amb ella i, per ser-hi a prop, es va fer amic dels seus pares i es presentava tot sovint a casa seva per ajudar-la a repassar les tasques escolars i els deures, com havia fet 30 anys abans amb Cardeñoso a Sitges.
«Em feia seure a la falda i m’acariciava els cabells. Feia pudor d’alcohol»
Depressió
"Em feia seure a la falda, em parlava a l’orella, m’acariciava els cabells", explica la Meritxell, que, tot i que a aquella edat encara no era capaç de discernir amb claredat si Blay l’estimava o la utilitzava per excitar-se, se sentia tan atabalada que va acabar patint depressió i trastorns alimentaris.
La situació més greu entre Blay i la Meritxell va tenir lloc durant una excursió al Pirineu. Blay li va demanar que pugés a la seva habitació. La Meritxell recorda que Blay feia pudor d’alcohol i que volia insistentment que ella es begués una ampolla d’aigua del Carme, una beguda alcohòlica. Blay, segons la Meritxell, se li va abraonar, però va poder escapolir-se’n i fugir. "Les cames em tremolaven", assegura. Després d’aquell episodi, Blay va ser traslladat. "¿On anirà ara?", es va preguntar la Meritxell. I es va apiadar dels alumnes que caurien a les seves mans a partir de llavors.
Blay va cometre els abusos sexuals més greus que consten en la destinació posterior a Igualada, la d’Alella, per la qual cosa finalment va ser condemnat.
L’Escola Pia de Catalunya ha sol·licitat que en aquesta notícia es recordi que l’orde disposa d’un canal a la pàgina web per denunciar abusos sexuals i que demana a qualsevol afectat o persona que tingui informació sobre aquests fets o d’altres que es posi en contacte amb l’organització.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- «Gràcies a Déu i a Míchel, no em vaig equivocar venint al Girona. Prometo que miraré més a porteria»
- Denuncien cotxes en direcció prohibida per entrar al Barri Vell de Girona
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell