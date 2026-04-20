Els Mossos volen tenir un museu
La institució catalana es va crear el 1719 i va ser el primer cos policial civil d’Europa.
Germán González
Indagar en la història té molt de feina policial. La tasca de l’historiador, com la de l’investigador, consisteix a recompondre peces, sovint inconnexes, per descobrir un misteri. Gràcies a les proves i indicis, en el cas de la policia, i a materials i documents, en els estudiosos del passat, es pot conèixer què va passar, com es va viure i, per damunt de tot, no oblidar.
El que és menys habitual és que existeixin policies que en comptes d’investigar delictes reconstrueixin el passat històric del cos. Es tracta del Grup de Servei Històric dels Mossos d’Esquadra creat el 2012. El seu responsable, el subinspector Manuel Félix González Fraile, explica a El Periódico de Catalunya que s’encarreguen de recuperar i protegir el patrimoni dels Mossos. "Som el cos de policia més antic d’Espanya i la policia civil més antiga d’Europa", recorda el subinspector, per incidir en la importància de protegir i difondre el llegat del cos, tot i que indica que, com que els han dissolt en dues ocasions, gran part de la seva història s’ha perdut.
Els agents conserven uns 5.000 objectes singulars, com un matxet de 1851 o el primer dron construït el 2012.
Futur museu
Actualment conserven uns 5.000 objectes, des d’uniformes de diverses èpoques, armes pictòriques, plaques policials i rètols de casernes fins a uns 30.000 documents, tant de butlletins oficials com fotografies, que fan referència als més de 300 anys d’aquest cos policial. L’objecte més antic és un matxet de les Esquadres de 1851 i el més actual és el primer dron construït pels mateixos Mossos el 2012, que ja està fora de servei. També hi ha documents del segle XVIII.
Comissaria de Sant Andreu
Una petita mostra d’aquest material es pot veure actualment a la comissaria de Sant Andreu dels Mossos, tot i que un dels principals objectius del Servei Històric del cos és la creació d’un museu que pugui explicar l’evolució del cos policial des que es va crear el 1719. El subinspector destaca que el problema més important és trobar un espai, d’un mínim de 5.000 metres quadrats i ben comunicat, que permeti crear el museu.
Des de fa anys, el Grup de Servei Històric dels Mossos ha reclamat al Departament d’Interior i a la Prefectura dels Mossos consolidar aquest projecte museístic en algun lloc cèntric de Barcelona o de la seva àrea metropolitana, tot i que de moment únicament els han dit que s’està estudiant la proposta. La intenció és ubicar tot el material que tenen i el nou que es vagi aconseguint, com vehicles que ha tingut la policia catalana al llarg de la història.
Un local fix permetria exposar aquestes peces, que ara estan en magatzems, i a partir d’allà crear un centre d’estudis històrics que organitzi seminaris, estudis o publicacions. González Fraile assenyala que una de les particularitats dels Mossos és que són "una institució viva" i poden rebre documents recents o peces que ja no utilitzen.
