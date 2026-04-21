Aquest és l'ajuntament català que planteja prohibir l'ús del vel integral a l'espai públic
L'equip municipal presenta una proposta d'ordenança de Civisme i Convivència que preveu fins a 3.000 euros en sancions
El govern municipal de la Paeria de Lleida ha presentat la proposta d'ordenança de civisme i convivència que preveu, entre altres, prohibir l'ús del vel integral a l'espai públic i oficines municipals. La mesura s'acompanya d'un pla que recull actuacions per evitar que les dones pateixin una revictimització. "Hi ha un pla específic perquè ningú sigui més víctima que mai fruit d'aquest ordenança", ha explicat en roda de premsa l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa. El govern en minoria del PSC preveu portar a aprovació la nova proposta d'ordenança al ple del mes de juny. El text, que substituirà l'actual del 2007, preveu sancions per a actituds incíviques que oscil·len entre els 400 i els 3.00 euros i penalitzarà la reincidència.
La prohibició de l'ús del vel integral a l'espai públic queda recollida dins l'article 12 de la nova proposta d'ordenança municipal de civisme i convivència. L'apartat número tres del punt diu que "resta prohibit dur qualsevol peça de roba vestimenta o altra indumentària que oculti el rostre als espais públics", tot i que aquesta prohibició no s'aplicarà "als llocs de culte ni als espais on sigui habitual anar amb el rostre cobert en atenció als costums socials acceptats o quan es faci en l'exercici d'un dret fonamental".
Segons la proposta d'ordenança, l'incompliment d'aquest punt es considerarà una infracció lleu, amb multes previstes d'entre 300 i 750 euros.
La Paeria de Lleida ja va intentar prohibir el burca durant el govern d'Àngel Ros, tot i que el Tribunal Suprem va tombar la mesura. Larrosa ha explicat que a diferència de llavors, la nova proposta té un altre "enfocament" i no es planteja des del punt de vista de la seguretat, sinó "d'un tema de drets fonamentals, i en aquest cas el dret de les dones a poder decidir".
La tinenta d'alcaldia i regidora de Feminisme, Carme Valls, ha assegurat que l'ordenança no vol "aïllar" les dones que duen el vel integral "ni generar bretxa social". Per això, el text s'acompanya d'un pla d'accions socioeducatives "amb l'objectiu que totes les dones puguin gaudir d'autonomia real, vincles socials i accés ple als recursos".
Sancions als clients de prostitució
Entre les novetats, la nova ordenança preveu sancions a les persones que sol·licitin serveis sexuals a l'espai públic. La regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha afegit que també es "reforçarà" la derivació a serveis socials de les dones "abocades" al món de la prostitució. "Volem tenir una posició ferma contra l'explotació i molta sensibilitat amb les víctimes".
D'altra banda, el text també preveu sancionar les persones que agafin citis prèvies a les oficines públiques amb l'objectiu de lucrar-se amb la seva revenda. Pel que fa a les principals novetats, Morón ha explicat que en termes generals l'ordenança ofereix "més protecció davant d'insults i discriminacions, reforça la lluita contra conductes racistes, xenòfobes, masclistes, aporafòbiques o lgtbifòbiques".
El text modificarà l'ordenança actual, del 2007, per adaptar-la a la societat i normativa actual. Preveu tres nivells diferents de sancions. Per una banda, hi ha les sancions lleus, amb multes d'entre 400 i 750 euros, que inclouen accions com ara orinar o defecar a la via pública, pertorbar la tranquil·litat del veïnat, fer botellots, anar nu o amb la cara tapada.
Pel que fa a les infraccions greus, entre 751 i 1500 euros, inclou, entre altres, la negociació o demanda de sexe al carrer, conductes sexistes, racistes, situacions d'assetjament al carrer o la revenda de cites públiques.
En l'apartat de les infraccions molt greus, amb multes que va. dels 1.501 als 3.000 euros, hi ha, els insults racistes i masclistes, conductes vexatòries, tenir relacions a la via publica o actes vandàlics molt greus que perjudiquin o facin malbé el mobiliari urbà i espais públics, entre altres.
Així mateix, la comissió de tres delictes lleus en el marge d'un any es considerarà un delicte greu i el mateix passarà la comissió de tres delictes greus, que es consideraran molt greus, amb l'objectiu de perseguir la reincidència, ha explicat Morón.
A banda del règim sancionador, la normativa inclou la mediació com a principal mecanisme per resoldre conflictes. Morón ha explicat que l'equip municipal preveu portar a aprovació la nova ordenança al ple del mes de juny.
813 sancions el 2025
L'any passat es van interposar a la ciutat 813 sancions per incompliment de l'ordenança actual, segons ha detallat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. La xifra suposa un increment del 45%, respecte de les 448 multes de l'any 2024. Larrosa atribueix l'increment al fet que es van produir més infraccions, però també al fet que hi va haver una major actuació policial.
