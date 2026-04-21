El cap de gabinet de Salvador Illa, investigat per la seva etapa com a alcalde d'Esparreguera
Els Mossos van confiscar el mòbil d’Eduard Rivas, que demana al jutge comparèixer voluntàriament.
Jordi Ribalaygue
Els Mossos d’Esquadra van confiscar fa tres mesos el mòbil de l’exalcalde d’Esparreguera Eduard Rivas, actualment cap de gabinet del president de la Generalitat, Salvador Illa. Li va ser requisat per ordre del jutge de Martorell en un procés judicial en què s’indaga sobre contractes de l’Ajuntament d’Esparreguera. Rivas va deixar l’alcaldia fa gairebé dos anys per ocupar el càrrec al Govern. L’exedil figura com a investigat i s’ha personat en la causa (una part és reservada) amb advocat defensor, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO.
La policia va aconseguir el telèfon de l’exedil socialista mitjançant un mandat judicial el 15 de gener i encara no se li ha tornat, per la qual cosa ha hagut de procurar-se un nou número de contacte. Sis dies després de la confiscació del mòbil, l’exalcalde va intentar personar-se en la causa amb un advocat per exercir la seva defensa. El jutge el va rebutjar en un primer moment, el 27 de febrer, però després del recurs interposat pel lletrat de Rivas va acceptar la petició i va aclarir que aquest consta com a investigat.
Una fundació social
Les indagacions giren entorn de suposades irregularitats en la Fundació per a la Inclusió Laboral (FIL), amb seu a Esparreguera i dedicada a oferir feina a persones amb discapacitat intel·lectual, en risc d’exclusió i vulnerables. Part dels diners procedents de contractes públics van acabar sufragant presumptament despeses privades de membres particulars lligats a l’organització esmentada.
A part de la causa judicial que indaga si la contractació de la FIL per part del municipi del Baix Llobregat va ser correcta i si s’ha comès algun delicte, el jutge titular de la plaça número 7 del Tribunal d’Instància de Martorell té oberta una peça separada reservada en la qual s’ha inclòs el mòbil de Rivas i la documentació confiscada al consistori el gener passat. Com que està sota secret, no se’n coneix, ara per ara, el contingut exacte.
Fonts municipals confirmen que el patronat de FIL va sol·licitar formalment personar-se en la causa, però el jutjat va rebutjar la petició. La decisió va ser recorreguda i en aquests moments està pendent de resolució. Rivas va dirigir l’Ajuntament d’Esparreguera entre el juny del 2015 i l’agost del 2024. El jutjat de Martorell va desestimar el seu primer intent de personar-se en la instrucció argumentant que no acreditava en quina condició pretenia comparèixer. L’al·legació remarcava que els Mossos mantenien en custòdia el telèfon de l’exedil i pressuposava que el càrrec de la Generalitat podia ser un dels investigats en la causa judicial.
El lletrat de Rivas va manifestar que tampoc comprenia que la peça en què es rastreja la contractació de l’Ajuntament d’Esparreguera continuï declarant-se reservada, quan el secret de la causa principal no s’ha prorrogat. Finalment, el jutge va acordar acceptar la personació de l’advocat defensor de l’exalcalde, al figurar el seu representat com a investigat.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- «Duia els amics a menjar ‘pollo al ajillo’ i ‘jamón con habas’ i al·lucinaven»