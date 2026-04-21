A l’Audiència Nacional
El tribunal cita Jordi Pujol dilluns per examinar-lo i determinar si pot declarar
Els forenses que van examinar Jordi Pujol conclouen que «no està en condicions» de ser jutjat
Jordi Pujol al·lega que té «marcadors d’Alzheimer» perquè el tribunal valori si pot ser jutjat
Ángeles Vázquez
El tribunal de l’Audiència Nacional que jutja l’expresident català Jordi Pujol Soley l’ha citat a declarar el pròxim dia 27, tot i que vol que comparegui mitja hora abans de l’inici previst de la sessió perquè pugui ser examinat i es determini si està en condicions de declarar en relació amb els delictes d’associació il·lícita i blanqueig de capitals, pels quals la fiscalia demana nou anys de presó.
En una providència, a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el tribunal presidit per José Ricardo de Prada ha decidit convocar l’expresident a les 9.30 hores amb l’objectiu que sigui examinat pels metges forenses de l’Audiència Nacional i així determinar si està o no en condicions de declarar.
En cas d’estar-ho, serà el primer a declarar davant el tribunal. Si no ho està, començarà a prestar declaració el seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, que s’enfronta a la pena més elevada de presó (29 anys de presó). Després ho faran els seus germans. Tots ells, menys Josep, per al qual es demanen 14 anys de presó, s’enfronten a una petició fiscal de vuit anys.
En la providència, el tribunal també demana a Pujol Soley que aporti tots els documents que estimi convenients per a una millor valoració mèdica.
En previsió que els Pujol o algun altre dels acusats vulgui declarar en català, el tribunal ha previst que la intèrpret estigui a disposició de l’Audiència Nacional els dies 27, 28 i 29, en els quals està previst que es desenvolupi el judici la setmana que ve.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre