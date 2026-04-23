Illa reivindica una Catalunya oberta: "Tothom que viu i treballa a casa nostra mereix la mateixa dignitat"
El president defensa que s'està invertint "més que mai" en fomentar el català.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat una Catalunya "exemplar, oberta i pròspera" en què "totes les persones que viuen i treballen a casa nostra mereixen la mateixa dignitat". En el seu missatge institucional amb motiu de Sant Jordi, el cap de l'executiu català ha defensat el procés extraordinari de regularització de migrants i ha assegurat que el Govern està "plenament compromès" perquè aquest procés es dugui a terme de la manera més ordenada. D'altra banda, ha defensat que el seu executiu està invertint "més que mai" en fomentar el català. "Podem dir amb orgull que enguany assolirem l'oferta rècord de 150.000 places per aprendre la llengua", ha afegit.
