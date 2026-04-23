Les pluges avancen la temporada de balenes a la costa catalana
A causa de les precipitacions, els rius van carregats de nutrients que serveixen d’aliment a la fauna marina.
Guillem Costa
El final de la sequera i la tornada de les pluges va recuperar a principis d’any un procés natural clau per al mar i que té com a conseqüència, entre molts fenòmens, l’aparició de balenes a la costa mediterrània. Amb els embassaments plens i les precipitacions torrencials que es van succeir a finals d’hivern, els rius han tornat a desembocar al mar carregats d’aigua dolça, sediments i nutrients.
Aquesta imatge del riu deixant una gran taca marró sobre el mar, que sovint es pot interpretar com una cosa negativa, té un impacte ecològic imprescindible: l’aigua tèrbola arrossega materials vegetals i tota mena de nutrients i alimenta així la base de la cadena tròfica que després sustenta el plàncton, els peixos i animals més grossos, com els rorquals comuns (Balaenoptera physalus), que cada primavera es deixen veure davant de la costa del Garraf i fins i tot davant del port de Barcelona.
Les generoses pluges dels últims mesos expliquen per què aquest any la temporada s’ha avançat unes setmanes. "Alguns dels rorquals viuen tot l’any al Mediterrani, però d’altres entren per l’estret de Gibraltar només per alimentar-se i, si troben menjar, poden quedar-se a la zona molt temps", assenyala Eduard Degollada, de l’associació científica Edmaktub.
"Moltes d’aquestes balenes, a més, són fidels a la zona i tornen cada any, cosa que reforça la idea que el litoral català, i especialment l’entorn del Garraf, forma part d’una ruta i d’un espai d’alimentació rellevant", afegeix.
Malgrat l’inici primerenc, encara no s’ha vist una quantitat gaire destacada de rorquals.
Tot i que la temporada s’ha avançat una mica, això no vol dir que la presència de balenes sigui massiva. "Aquest any no destaca pas per l’abundància d’individus observats, però sí que és veritat que comencem a veure balenes abans del que és habitual", explica. Fins ara, la seva entitat ha comptabilitzat 11 rorquals comuns a la costa del Garraf. "Alguns s’estaven alimentant i d’altres simplement viatjaven", apunta Degollada.
En un dels vídeos més captivadors que han aconseguit registrar durant aquesta temporada, es pot veure un d’aquests cetacis ingerint kril, un petit crustaci essencial per a la dieta de les balenes, a les aigües del Mediterrani.
Degollada remarca que també algunes aus van anticipar l’arribada de la primavera: "Vam veure gavines amb plomatge nupcial abans de temps i localitzem les primeres pardeles ventafocs més aviat del normal".
L’especialista recorda que l’aigua dels rius, després de les pluges, no pot estar neta i transparent "com la gent se la imagina". "Els pescadors i els coneixedors del litoral saben bé que el mar necessita aquesta aportació d’aigua plena de restes vegetals i nutrients", remarca.
Durant els pitjors moments de l’última crisi hídrica que va viure Catalunya, algunes veus van qüestionar el fet que es "desperdiciés" aigua deixant que arribés a la desembocadura sense aprofitar-la abans. Però exemples com la presència de fauna marina i el reforç dels malmesos deltes evidencia que aquest cicle ancestral no es pot bloquejar.
¿Però per què s’estan veient menys balenes aquestes setmanes d’abril, que solien ser la millor època per a les observacions? Des d’EDMAKTUB consideren que és difícil de determinar amb una única resposta. És cert que les pluges afavoreixen una producció d’aliment més gran, però si les balenes que procedeixen de l’Atlàntic troben menjar al sud d’Espanya, poden quedar-se més temps a la zona i no pujar cap a la costa catalana fins més endavant.
"Aquest any també hi ha hagut tempestes que podrien haver generat corrents excepcionals", suggereix Degollada. No sempre és fàcil dirimir què ha passat exactament ni quin factor té més pes en la conducta dels rorquals. L’expert assegura que el que queda d’abril i maig encara pot ser un bon moment per veure’ls.
Temperatura del mar
A més, a mesura que diferents zones del mar es van escalfant, les balenes solen anar desplaçant-se cap al nord, a la recerca d’aigües més fredes", apunta Degollada en conversa amb aquest diari. "Aquests dies, al Garraf, malgrat que els corrents predominants solen anar en direcció sud-oest, s’han vist troncs flotant a l’aigua, arrossegats probablement per les pluges i les crescudes", exposa. "Igual que arriben aquests troncs, també arriba matèria orgànica i aliment", comenta Degollada, amb referència a la possibilitat que es vegin més rorquals en els pròxims dies.
Tant davant el Garraf com davant de Barcelona hi ha canons submarins que afavoreixen la concentració de vida marina. Però que hi hagi més peix no garanteix aliment per als grans cetacis: "De fet, pot passar que una presència més gran de peixos es tradueixi en una reducció de les algues i el plàncton; és difícil de dir", conclou Degollada.
La temporada, de moment, no ha destacat per una presència massiva de cetacis. Encara queden unes quantes setmanes de primavera òptimes per mirar d’observar balenes, una possibilitat que a Catalunya ofereixen diverses empreses i entitats.La temporada, de moment, tot i que es va avançar, no ha destacat per una presència massiva de cetacis. No obstant, encara queden unes quantes setmanes de primavera òptimes per mirar d’observar balenes, una possibilitat que a Catalunya ofereixen diverses empreses i entitats.
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?