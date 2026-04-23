La víctima mortal de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns

Des del crim, no s'ha tornat a veure alguns individus que tenien una actitud estranya que va fer recelar els residents de la zona.

Placa del carrer del Carme, amb la casa on els Mossos van investigar el cas. / Regió7

Eduard Font Badia

Manresa

L'home que va aparèixer mort al pantà de la Baells, al terme municipal de Vilada, embolicat amb una tela i lligat amb una corretja, era un veí de Berga que tenia un comportament aparentment normal i que passava relativament inadvertit al barri vell, on residia.

Aquesta és una part de la informació de què disposen els responsables de la investigació, els quals també saben que, abans de morir, la víctima, resident al carrer del Carme, tenia una lesió que l'obligava a desplaçar-se amb crosses. Altres pistes que ha recopilat la policia i que ha posat en coneixement del jutjat encarregat de la instrucció, que manté el secret de sumari, es refereixen als sospitosos. Malgrat l'actitud presumiblement normal del perjudicat, que es dedicava a fer treballs domèstics de construcció i manteniment, tot indica que havia tingut relació amb un altre individu que havia despertat recels a la zona.

El subjecte en qüestió no s'havia vist immers en cap conflicte directe amb ningú del barri vell de Berga, però presumptament era proper a altres que tenien actituds poc comunes. Des que es va produir el succés, cap d'ells ha tornat a ser vist.

Els responsables del cas estan tractant d'esbrinar el mòbil de l'homicidi, els mitjans emprats per matar el veí de Berga i el sistema per traslladar-lo fins a la Baells. En aquesta fase, l'autor o els autors del delicte podrien haver rebut ajuda de terceres persones.

