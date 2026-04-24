Apareix un cadàver a les vies de l'R4

La presència del cos sense vida ha provocat retards a la línia ferroviària.

Un tren de l'R4, en una imatge d'arxiu. / ACN

Un home hauria mort presumtament electrocutat a l'R4 a Castellbisbal mentre estaria robant coure, segons ha pogut saber l'ACN. Els fets han passat cap a les quatre de la matinada i han obligat a tallar la circulació entre Martorell Central i l'Hospitalet de Llobregat durant aproximadament una hora, fins a les set del matí. El tall s'ha produït a petició dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir els fets i identificar la víctima. Renfe ha informat que la circulació es tallava per la presència d'un cadàver a les vies i Protecció Civil ha afegit que una persona s'havia electrocutat. Segons ha pogut saber l'ACN, tot apunta que l'home estaria robant coure quan s'ha electrocutat. La víctima és un home d'uns 50 anys.

