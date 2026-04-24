Apareix un cadàver a les vies de l'R4
La presència del cos sense vida ha provocat retards a la línia ferroviària.
Un home hauria mort presumtament electrocutat a l'R4 a Castellbisbal mentre estaria robant coure, segons ha pogut saber l'ACN. Els fets han passat cap a les quatre de la matinada i han obligat a tallar la circulació entre Martorell Central i l'Hospitalet de Llobregat durant aproximadament una hora, fins a les set del matí. El tall s'ha produït a petició dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir els fets i identificar la víctima. Renfe ha informat que la circulació es tallava per la presència d'un cadàver a les vies i Protecció Civil ha afegit que una persona s'havia electrocutat. Segons ha pogut saber l'ACN, tot apunta que l'home estaria robant coure quan s'ha electrocutat. La víctima és un home d'uns 50 anys.
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
- Roses, llibres i centenars de persones omplen la nova ubicació de Sant Jordi a Girona
- Necrològiques del 23 d'abril de 2026