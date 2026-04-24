Una protesta davant la carpa de Sant Jordi d'Aliança a Manresa acaba amb els Mossos blindant la de Junts
L'acció ha acabat sense incidents remarcables, gràcies al cordó de protecció policial, segons Ramon Bacardit.
Una colla de manifestants de grups d'esquerra radical s'han concentrat aquesta tarda davant la carpa de Junts a Manresa, fortament protegida per Policia Local i Mossos d'Esquadra. La protesta s'ha fet inicialment davant la carpa de Sant Jordi que Aliança Catalana tenia al passeig de Manresa, però la presència policial ha fet que els manifestants marxessin cap a la de Junts per Manresa.
Allà els esperava un altre dispositiu. Segons ha explicat el candidat de Junts, Ramon Bacardit, "estem molt agraïts a Mossos i a Policia Local, que han evitat que, una vegada més, ens vandalitzessin". Bacardit ha destacat que "són els mateixos de sempre, aquests perdonavides que jo sempre confrontaré democràticament".
Subscriu-te per seguir llegint
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
- Roses, llibres i centenars de persones omplen la nova ubicació de Sant Jordi a Girona
- Necrològiques del 23 d'abril de 2026