Una protesta davant la carpa de Sant Jordi d'Aliança a Manresa acaba amb els Mossos blindant la de Junts

L'acció ha acabat sense incidents remarcables, gràcies al cordó de protecció policial, segons Ramon Bacardit.

Imatge d'un anterior atac a la seu de Junts a Manresa / Oscar Bayona / Arxiu

Redacció

Manresa

Una colla de manifestants de grups d'esquerra radical s'han concentrat aquesta tarda davant la carpa de Junts a Manresa, fortament protegida per Policia Local i Mossos d'Esquadra. La protesta s'ha fet inicialment davant la carpa de Sant Jordi que Aliança Catalana tenia al passeig de Manresa, però la presència policial ha fet que els manifestants marxessin cap a la de Junts per Manresa.

Allà els esperava un altre dispositiu. Segons ha explicat el candidat de Junts, Ramon Bacardit, "estem molt agraïts a Mossos i a Policia Local, que han evitat que, una vegada més, ens vandalitzessin". Bacardit ha destacat que "són els mateixos de sempre, aquests perdonavides que jo sempre confrontaré democràticament".

