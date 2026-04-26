Salvador Illa anuncia un pla per reduir llistes d'espera per dependència
L’objectiu del Govern és passar de 397 dies de mitjana a 60 perquè milers de persones vegin reconegut el seu dret a la prestació i que 18.200 persones en estat més sever rebin 200 euros de manera “automàtica” al juny
Sara González / Pau Lizana
Una persona que en aquests moments sol·liciti l’ajuda per dependència a Catalunya tarda 397 dies de mitjana a veure reconegut el seu dret a la prestació, tot i que la llei estableix que aquest termini hauria de ser, com a màxim, de sis mesos. El Govern s’ha proposat revertir aquesta disfunció, que té una alta afectació en milers de persones, amb un pla per agilitzar el procés, especialment en els casos més urgents, que passa per una reforma del model de valoracions i un treball conjunt de la conselleria de Drets Socials i la de Salut. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del Món Sant Benet, on el Govern ha celebrat les quartes jornades de la legislatura per fixar el rumb dels pròxims mesos.
Just aquest any es compleixen dues dècades de l’aprovació de la llei de dependència, celebrada com un salt qualitatiu per a l’estat del benestar perquè va ser concebuda com una norma per garantir ajudes i serveis públics a persones que, per edat, malaltia o discapacitat, necessiten suport per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. Tanmateix, la seva aplicació ha tingut desajustos i tensions des del primer dia, fins al punt que avui a Catalunya hi ha més de 128.000 persones esperant que se’ls reconegui el dret. En l’última dècada, la demanda s’ha multiplicat per dos, actualment hi ha 252.000 usuaris que reben prestacions i serveis, i la previsió és que, amb l’envelliment de la població, aquesta necessitat continuï creixent.
Desbloquejar el “tap”
Amb aquesta radiografia sobre la taula, el Govern es posa mans a l’obra per reformar el sistema de dependència i adaptar-lo a aquesta realitat, “desbloquejar el tap” que hi ha per accedir a les ajudes i imposar un “canvi de paradigma” simplificant tràmits amb més recursos humans, tècnics i tecnològics. Per a això, aquest mateix dimarts s’aprovarà al Consell Executiu el batejat com a ‘Pla Cura’, que permetrà posar en marxa una “via ràpida” per reduir l’espera que hi ha entre que se sol·licita l’ajuda i s’acaba rebent.
Per aconseguir-ho, la Generalitat destinarà 25 milions del suplement de crèdit vigent mentre no s’aprovin nous pressupostos per contractar 200 nous professionals “de manera immediata” aquest mes de maig i assumir 25.000 sol·licituds addicionals anuals. Es desplegarà una eina tecnològica única, la ‘vSocial’, per centralitzar la tramitació, incorporant la intel·ligència artificial per gestionar les bases de dades. I fins i tot, segons fonts de les conselleries implicades, Salut podrà identificar amb una trucada o videotrucada persones amb una alta probabilitat d’estar en grau tres —el de dependència més severa— perquè rebin una ajuda “automàtica” de 200 euros —la mínima reconeguda— en un termini de dues setmanes mentre se’ls acaba de concretar la prestació que els correspon.
Hi ha en aquests moments 18.200 persones a la borsa d’espera que seran prioritzades per beneficiar-se d’aquesta ‘via exprés’, de la mateixa manera que també s’atendran amb urgència els casos de salut mental i aquelles situacions en què hi hagi menors a càrrec. L’embrió del sistema, apunten fonts governamentals, és el recent desplegament normatiu de la llei ELA.
Ja existeix un pla pilot d’aquest model a Vic, on ja s’ha constatat que els temps d’espera es redueixen “de manera significativa”. El calendari és que entre setembre d’aquest any i març de 2027 aquest sistema arribi a un milió d’habitants per, a partir d’aleshores, generalitzar-lo a tota Catalunya. Hi haurà balanç d’aquí a un any per veure si els resultats són els esperats, una cosa que el Govern reconeix que ha d’anar acompanyada de les 6.000 places addicionals de residència públiques promeses per a aquesta legislatura. De moment, les dades recollides en el projecte de pressupostos encara pendent d’aprovació auguren que 1.000 d’aquestes places estaran habilitades per a finals d’aquest mateix any.
