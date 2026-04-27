Detenen el conserge d'una escola de Torelló per una presumpta agressió sexual a un menor
La família va denunciar els fets el passat 21 d'abril.
Els Mossos d'Esquadra han detingut el conserge d'una escola de Torelló, a Osona, acusat d'una presumpta agressió sexual a un menor, després que la família denunciés els fets el passat 21 d'abril. El cas està en mans dels Jutjats de Vic. El detingut no és treballador del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que ha activat els protocols corresponents i ha subratllat que no es tracta de cap docent ni personal del departament. Des de l'Ajuntament asseguren que també s'han aplicat els mecanismes previstos i que s'ha treballat de manera coordinada amb el centre educatiu, la Inspecció i Educació. Es tracta d'un centre d'educació infantil i primària, i el menor afectat seria d'edat primerenca.
