El tribunal lliura Jordi Pujol de declarar després de determinar que no està en condicions de defensar-se

Els forenses i el tribunal han dictaminat que no està en condicions de ser interrogat.

Jordi Pujol, en una imatge d'arxiu.

L'Audiència Nacional ha decidit aquest dilluns que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol no declari com a acusat en el judici contra la seva família i diversos empresaris. Metges forenses l'han visitat a partir de les 9.30 hores i han dictaminat que no està en condicions físiques i mentals de declarar i assumir els càrrecs pels quals li demanen nou anys de presó. Després els magistrats del tribunal s'han entrevistat breument amb ell i han arribat a la mateixa conclusió, a diferència del novembre. Per això, el tribunal l'ha eximit de declarar i l'ha exclòs de la causa judicial, que ara només es dirigeix contra els seus fills i diversos empresaris.

