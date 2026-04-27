El tribunal lliura Jordi Pujol de declarar després de determinar que no està en condicions de defensar-se
Els forenses i el tribunal han dictaminat que no està en condicions de ser interrogat.
L'Audiència Nacional ha decidit aquest dilluns que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol no declari com a acusat en el judici contra la seva família i diversos empresaris. Metges forenses l'han visitat a partir de les 9.30 hores i han dictaminat que no està en condicions físiques i mentals de declarar i assumir els càrrecs pels quals li demanen nou anys de presó. Després els magistrats del tribunal s'han entrevistat breument amb ell i han arribat a la mateixa conclusió, a diferència del novembre. Per això, el tribunal l'ha eximit de declarar i l'ha exclòs de la causa judicial, que ara només es dirigeix contra els seus fills i diversos empresaris.
