Trist comiat d'amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: "Guanya la sort d'haver-vos conegut"
"Us recordem així: plens de vida, fent el que més us agradava, conquerint cims i dibuixant somriures a cada via", ha escrit un amic dels escaladors a Instagram
Unes roses presideixen la via d’escalada de Montserrat en què dos escaladors de 30 anys van perdre la vida arran d’un despreniment de pedres. Alguns amics i familiars de les víctimes van tornar al lloc del fatídic accident per retre’ls homenatge.
"Tornar al lloc on tot es va aturar no ha estat fàcil, però era necessari per omplir de flors i de llum el buit que ens vau deixar i tenir respostes que res del que vam intentar per salvar-vos hauria servit de res", ha compartit a Instagram el seu amic Lluís. "No sé si em fa ràbia, impotència o m’alleuja. Però el cas és que no hi sou, que és el que més importa i no canviarà mai. Hem tornat per dir-vos que, malgrat la tristesa que ens acompanya, guanya la sort d’haver-vos conegut".
Vies clausurades
Després de l’accident de l’11 d’abril en què van morir els dos joves, els Mossos van decidir clausurar cinc vies que es troben a la zona de Can Jorba. Els agents van detectar un risc elevat de nous despreniments i, per això, van prendre aquesta decisió. Es tracta d’un tancament definitiu i no temporal i, per això, diversos agents rurals del grup de suport de muntanya van procedir a desmuntar tots els ancoratges. "L’objectiu és que no hi hagi més incidents en aquest sector", va explicar a l’ACN el coordinador del grup de suport de muntanya dels Agents Rurals, Carles Barés.
"Continueu escalant ben amunt. Nosaltres, des d’aquí baix, continuarem mirant amunt. Per vosaltres, amics", afegeix el text emotiu dedicat als escaladors, Marc i Laura. "Us recordem així: plens de vida, fent el que més us agradava, conquerint cims i dibuixant somriures a cada via". Marc, encara ens sembla sentir les teves bromes entre les roques i fent de la cabra boja enèrgica que eres; Laura, el teu riure tímid, però dolç, continua sent l’eco que em queda d’aquell dia, i la via que vam compartir pam a pam, l’un al costat de l’altre, mentre ens animàvem i ens esperàvem si un tram era difícil.
"La vida es mesura en moments compartits"
En una altra publicació, el mateix escalador expressava que aquell dia "tot es va torçar massa ràpid, massa inesperat, sense poder reaccionar. Tots vam ser allà en tot moment, fent el que calgués per difícil que fos, perquè per molt que coneguis molt o poc un amic, el cuides tot el que pots i sents, i ens hauríem deixat la pell per vosaltres. Però no va ser suficient...", exposava.
Els escaladors, rescatats pels Bombers en estat inconscient, van ser ingressats a l’Hospital de Bellvitge i al de Vall d'Hebron, on van acabar morint.
"Avui aquestes fotos no són només records, són la prova que vau viure intensament. Ens ensenyàveu que la vida es mesura en moments compartits i en intensitat, i no tan necessàriament en temps o durada, en abraçades al cim i en la passió per cada pas que fem. Espero que us hagin agradat les roses, encara que Sant Jordi fos el dia abans", finalitza el text, donant les gràcies al GRAE dels Bombers, als Mossos, al SEM i a tots els qui els van ajudar.
