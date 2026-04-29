Madrenas denuncia que l'han escopit pels lloguers i ho atribueix a l'assenyalament de Rufián
L'exacaldessa es qui va defensar a Madrid el "no" de Junts al decret llei
Junts ha denunciat que la seva diputada en el Congrés Marta Madrenas ha estat assetjada aquest dimecres a Madrid per haver votat en contra del decret de pròrroga de lloguers, un episodi que fonts del partit vinculen al «assenyalament» que va fer el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, al seu grup durant el debat.
Segons han explicat a EFE fonts del partit que han presenciat els fets, l'escena ha ocorregut als voltants del Congrés, quan un home s'ha acostat a la diputada assegurant que la coneixia «d'haver-la vist en la tele» i, tot seguit, ha començat a increpar-la.
L'home l'ha seguit durant un tros, mentre li cridava que «per la seva culpa a milions de persones les anaven a tirar de la seva casa», i finalment li ha escopit, si bé no ha arribat a aconseguir-la.
Precisament va ser Madrenas qui aquest dimarts va defensar des de la tribuna de l'hemicicle el ‘no’ de Junts al decret llei, que va quedar derogat amb els vots de Junts, el PP i Vox.
La diputada i exalcaldessa de Girona va sostenir que el decret era «jurídicament defectuós», «econòmicament incoherent» i socialment «ineficaç» i el va emmarcar en una «operació de propaganda» amb «biaix ideològic» i «al·lèrgia sistemàtica als propietaris».
El moment de major tensió en el ple es va produir amb la intervenció de Rufián, que va llegir el nom de cadascun dels set diputats de Junts per a emfatitzar que són els «responsables que la gent viva avui més angoixada».
A més, els va dir que la «bandera que comparteixen» amb el PP i Vox és un bitllet de «50 galls dindis» que es va treure de la butxaca i va col·locar davant la tribuna d'oradors.
Nogueras lamenta el «per ells» de Rufián
Fonts de la direcció de Junts vinculen l'episodi viscut avui per Madrenas a la intervenció de Rufián, a la qual també s'ha referit aquest dimecres la seva cap de files en el Congrés, Miriam Nogueras.
En declaracions a TV3, Nogueras ha acusat a Rufián de llançar un «per ells» contra JxCat «al més pur estil Vox».
«Aquesta actitud no l'havia vist en ningú que no fos de Ciutadans o de Vox», ha afirmat la portaveu de *Junts en el Congrés, en unes declaracions que ha compartit el president de Junts, Carles Puigdemont, en la xarxa social X.
