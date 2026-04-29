Traslladen Rosa Peral a una nova presó per planejar una agressió a una funcionària
És el cinquè trasllat de Peral des del seu ingrés a la presó l’any 2017.
Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana, ha estat traslladada de presó per cinquena vegada. Ho ha avançat el Diari de Tarragona i ho ha confirmat a l'ACN la seva advocada. Ha explicat que dimarts, a les vuit del matí, van rebre la notícia que havia de recollir les seves pertinences i que "en poc més de dues hores es va fer efectiu el trasllat". Peral ha abandonat així la presó de Mas d'Enric, on ha passat els darrers cinc anys, per ingressar a Brians 1. La lletrada ha apuntat que el trasllat els ha agafat per sorpresa i que no han rebut cap resolució oficial. També ha negat que la condemnada tingués cap pla per agredir una funcionària de Mas d'Enric i ha dit que no hi ha cap expedient disciplinari obert.
Per aquest motiu, la lletrada ha anunciat la interposició d’un recurs de queixa davant el Jutjat de Vigilància Penitenciària.
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge