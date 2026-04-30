"Dies díficils"
Jaume Asens rep l’alta hospitalària després de rebre un trasplantament de ronyó de la seva mare
De moment, tot evoluciona bé, a l’espera de comprovar com respon el cos i si apareix algun rebuig
L’eurodiputat dels Comuns Jaume Asens ha rebut l’alta hospitalària després de rebre el ronyó de la seva mare en una exitosa operació de trasplantament, segons ha explicat ell mateix a la xarxa social Instagram.
“He sortit de l’hospital després d’uns dies difícils, convalescent després d’una operació delicada: un trasplantament de ronyó, el de la meva mare. De moment, tot evoluciona bé, a l’espera de comprovar com respon el cos i si apareix algun rebuig. Ara mateix continuo amb anèmia i les defenses molt baixes, però avançant, a poc a poc”, ha indicat el dirigent dels Comuns.
Asens ha dit que aquesta operació l’ha fet enfrontar-se a dues certeses: “La fragilitat de la vida i la importància irrenunciable de la sanitat pública”.
“En aquest llindar, un pren consciència d’alguna cosa essencial: la vida no és invulnerable, ni està garantida”, ha afegit.
