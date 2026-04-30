Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig
A partir de la setmana que ve es recuperaran recorreguts ara supsesos a l'R15, l'R3 i l'R4
Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del pròxim dissabte 9 de maig. Així ho ha anunciat aquest dijous la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant una visita a les obres del túnel de Rubí amb el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. La gratuïtat del servei durarà, per tant, fins al divendres 8. Estava vigent des de l'accident de Gelida del 20 de gener, que va obligar a suspendre tot el servei a Catalunya i a obrir una etapa d'obres d'emergència marcada per diversos talls a les línies i l'ampliació de les limitacions temporals de velocitat (LTV). Paneque ha confirmat que ja s'ha recuperat el 90% del passatge habitual i que amb la retirada progressiva de les LTV ja no calen mesures excepcionals com la gratuïtat.
En el seu parlament durant la visita a les obres que s'estan fent al túnel de Rubí, Paneque ha destacat que el decret de la gratuïtat del servei es va fer davant d'una situació anòmala i que afectava tota la xarxa de Rodalies. "Ens semblava que era també la manera d'acompanyar els usuaris i les usuàries, i aquesta gratuïtat es mantindrà fins divendres que ve, divendres 8, de tal manera que a partir del dia 9 es recuperarà el sistema habitual de pagament", ha dit la consellera.
En aquest sentit, ha assegurat "amb humilitat" que el Govern coneix que la xarxa ferroviària de Rodalies no està "en el punt d'excel·lència", però que cal caminar amb determinació cap a la millora progressiva del servei. Per això, uns 50 tècnics i 400 treballadors han estat a les vies per millorar aquells punts on es van trobar anomalies, amb 31 actuacions d'emergència, sobretot per protegir talussos i trinxeres.
Millora del servei
La consellera també ha anunciat que a partir de dilluns vinent es recuperan recorreguts a l'R15 entre Reus i Mora la Nova, a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i a l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa.
"L'R15 podrà recuperar el seu recorregut de Reus fins a Mora la Nova, per tant, amb una millora notable sobretot pels usuaris de Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona, i l'R3 recuperarà el recorregut de Ripoll fins a Ribes de Freser, fet que també és un pas endavant cap a l'aproximació de les terres vinculades al Pirineu", ha destacat.
Pel que fa a l'R4, tornarà a fer el seu recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Això permetrà eliminar la llançadora que en aquests moments opera entre Terrassa i Manresa: "Això simplifica el trajecte i millora també la comoditat dels usuaris", ha afegit.
Amb aquestes recuperacions del servei a partir de la setmana que ve, la xarxa de Rodalies estarà operant al 96% del que hi havia al gener. Això, ha dit, "assegura la mobilitat en tot el sistema", gràcies als plans alternatius de transport que hi ha en altres espais on es treballa, com en el desdoblament de l'R3.
Amb tot, aquest mes d'abril s'ha registrat una recuperació del 90% del passatge que hi havia al gener a les línies de Rodalies, un fet que, ha dit la consellera, demostra la recuperació de confiança de l'usuari en el servei.
A la vegada, Paneque ha destacat que es mantenen obres d'emergència planificades i d'altres de necessàries, com ara el tram entre Falset i Ribarroja d'Ebre, on el pla alternatiu de transport permetrà treballar de manera més ràpida en actuacions de millora, més enllà de les d'emergència. Una situació similar passa entre Ripoll i Puigcerdà, on el tall de circulació suposa una facilitat més gran en els treballs que s'havien de fer als túnels.
Per la seva banda, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha actualitzat els treballs que s'estan fent a la línia del Garraf. Així, al túnel 96 bis ja s'ha treballat en vuit pilars del cantó muntanya, mentre que en els pròxims dies començarà a treballar en els que es troben en el cantó mar, amb la col·locació de formigó.
Pel que fa al viaducte del Garraf, es prepararan els encofrats per actuar en aquest punt, i s'està treballant també en el d'Aiguadolç.
Alternatives al consorci d'inversions
La consellera Paneque també ha destacat que davant la negativa en el vot de Junts al Congrés que no va permetre aprovar el consorci d'inversions, el Govern té una proposta d'iniciativa d'ERC, que veuen "amb bons ulls", per cobrir el dèficit en termes d'infraestructures i de gestió des del territori. "Veiem quines alternatives podem tenir que s'assimilin a la funció o l'objectiu que perseguia aquest consorci d'inversions, no es pot determinar en aquests moments quina és la fórmula, perquè no està determinada ni tancada", ha dit.
Amb tot, ha assegurat que tant ERC com el Govern estan "treballant intensament" per trobar una fórmula per gestionar les inversions amb aquesta "forma cooperativa de relació institucional", però que a la vegada permeti a l'executiu català gestionar "des de la proximitat".
