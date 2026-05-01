Un ferit greu a Oliana en caure d'un teulat quan intentava fer-ne baixar un ramat de cabres

Els Bombers han col·locat rampes perquè els animals poguessin baixar amb seguretat de la coberta

Els Bombers han col·locat una rampa perquè les cabres enfilades al teulat puguin baixar.

Els Bombers han col·locat una rampa perquè les cabres enfilades al teulat puguin baixar. / Bombers de la Generalitat

ACN

ACN

Oliana

Un home ha resultat ferit greu aquest dijous a Oliana en caure d'un teulat quan intentava fer-ne baixar un ramat de cabres. Els serveis d'emergències han rebut l'avís poc abans de les onze del matí. Les dues dotacions dels Bombers que s'han desplaçat fins al lloc dels fets han ajudat els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a moure la víctima fins a una ambulància. Posteriorment, el SEM ha traslladat l'home en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb l'helicòpter medicalitzat. Per la seva banda, els bombers han revisat l'estat de la coberta d'uralita on s'ha produït l'accident i hi han col·locat rampes perquè els animals poguessin baixar-ne amb seguretat.

