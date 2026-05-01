La Policia Nacional ha expulsat més de 100 multireincidents estrangers de Catalunya aquest any
S'estan intensificant les expulsions de delinqüents multireincidents per millorar l'efectivitat del sistema i reduir la sensació d'impunitat
Germán González
Dins de les seves competències en aplicació de la llei d’estrangeria, aquest 2026 la Policia Nacional a Catalunya ha expulsat als seus països d’origen més de 100 delinqüents multireincidents mentre que l’any passat van ser 441 devolucions de criminals habituals, segons ha explicat el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto a El Periódico de Catalunya.
La majoria de sospitosos eren multireincidents i acumulaven nombrosos antecedents per delictes de tot tipus, principalment robatoris i furts, i per això es va iniciar la tramitació per aconseguir els corresponents decrets d’expulsió de la Subdelegació del Govern o l’ordre d’expulsió de l’autoritat judicial, si acumulaven diverses causes penals als jutjats.
A més, els agents van realitzar gestions amb els consolats corresponents dels sospitosos per obtenir la documentació identificativa necessària que permetés la seva expulsió. Una vegada aconseguida l’ordre, els agents detenien els sospitosos o anaven a buscar els que estaven ingressats al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona mentre es resolia el procediment de devolució als seus països.
Carlos Prieto ha recordat que «les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a Catalunya treballen amb efectivitat, i s’actua amb fermesa dins de la legalitat» per acabar amb fenòmens com la multireincidència. En aquest sentit ha recordat la recent modificació aprovada del Codi Penal i de la llei d’enjudiciament criminal introduint agreujants per lluitar contra aquesta delinqüència a més de reforçar la presència de jutges i fiscals.
«L’objectiu és clar: millorar l’efectivitat del sistema, reduir la sensació d’impunitat i donar una resposta més àgil i amb totes les garanties processals a una preocupació rellevant de la ciutadania, especialment a Catalunya», remarca Prieto. També ha assenyalat que «no hi haurà impunitat per als que facin del delicte el seu mode de vida».
Una vegada que els agents de les Brigades d’Estrangeria de les províncies catalanes van aconseguir les autoritzacions judicials i la documentació personal corresponent, s’establien dispositius policials, amb diversos vehicles, per traslladar els sospitosos fins a Madrid i entregar-los a funcionaris de la Unitat Central de Repatriacions de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres. Aquests policies són els encarregats de contractar avions als països d’origen dels sospitosos i així els expulsaven, tot i que els trasllats també es poden fer per via marítima.
21 expulsats
Fa unes setmanes agents de la Policia Nacional van expulsar 21 ciutadans estrangers que tenien més de 170 antecedents policials per delictes contra el patrimoni principalment, com robatoris amb força, amb violència o furts, però també delictes més greus com tràfic de drogues, salut pública, detencions il·legals o temptatives d’homicidi. Set dels sospitosos també havien sigut acusats de maltractaments en l’àmbit familiar i un altre més per agressions sexuals. Els delinqüents operaven a Barcelona i a la seva àrea metropolitana.
La Policia els considerava multireincidents, ja que es dedicaven a cometre robatoris i furts, cosa que incrementava la percepció d’inseguretat ciutadana. Per això, se’ls va aplicar la llei d’estrangeria i es va contractar un avió per expulsar-los a Colòmbia i el Perú, els seus països d’origen.
Per aconseguir l’expulsió, els agents van haver de sol·licitar l’autorització de tots els jutjats en els quals aquestes persones tenien causes pendents. Després es va detenir la majoria en menys de 72 hores gràcies a la col·laboració dels Mossos d’Esquadra. Amb els permisos i la documentació personal dels sospitosos se’ls va traslladar a Madrid.
L’execució de les expulsions les fa la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres i sempre són ciutadans estrangers en situació irregular o que han comès infraccions greus. La Policia remarca que per a la tramitació d’expulsions judicials es requereix una alta especialització policial, a més d’una coordinació mil·limètrica amb altres organismes oficials (Judicatura, Fiscalia, Advocacia, Delegació i Subdelegació del Govern, Secretaria d’Estat de Seguretat).
«El trasllat dels detinguts que seran expulsats es realitza d’una manera segura garantint els seus drets, seguint protocols d’actuació que prohibeixen pràctiques abusives o discriminatòries», recorda la Policia Nacional i afegeixen que «aquests desplaçaments es fan de manera segura per via terrestre, aèria o marítima».
Els responsables de la Policia Nacional també destaquen que acabar amb la multireincidència «és un objectiu prioritari de tots els cossos policials davant ciutadans que menyspreen tots els valors socials, ataquen la seguretat i la llibertat i han fet de la delinqüència el seu mode de vida».
Col·laboració amb el pla Kanpai
Dins de la col·laboració entre Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra en el pla Kanpai contra la multireincidència s’ha expulsat l’últim any més de 35 multireincidents d’alt risc amb més de 300 antecedents que operaven a Barcelona. D’aquesta manera, s’aconsegueix acabar amb els delinqüents amb més risc de persistència a cometre el delicte per aquesta via de l’expulsió al seu país, segons responsables policials.
Aquests sospitosos acumulaven nombroses causes judicials i per això es va iniciar la tramitació administrativa d’expulsió per conductes molt greus, com activitats contràries a la seguretat pública de forma reincident.
