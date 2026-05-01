La protesta a Barcelona per la intercepció de la Flotilla acaba amb llançaments d’objectes i càrregues policials
Els Mossos d’Esquadra han carregat contra un grup d’encaputxats que han llançat objectes contra la línia policial davant del consolat d'Israel
La manifestació a Barcelona en protesta per la intercepció de la Flotilla per part d’Israel ha acabat amb llançaments d’objectes contra la línia policial que protegeix el consolat d’Israel i càrregues dels Mossos. Més de 300 persones han participat en una marxa que ha sortit passades les 20 hores des de la plaça de Sants i s’ha encaminat cap al consolat, a la Gran Via de Carles III. Els Mossos d’Esquadra, però, no els han deixat apropar i han format una línia policial. Un grup d’encaputxats ha llençat objectes, sobretot ampolles i pots de fum, contra la línia d’antiavalots al carrer Gandesa amb l’avinguda Diagonal. Els Mossos han acabat carregant per dispersar aquest grup, que també ha bolcat una desena de contenidors. Els Mossos han retingut almenys dues persones a terra.
Entre els crits dels manifestants s’han pogut escoltar proclames com ‘Boicot Israel’, ‘Israel no és un país, és una ocupació’, ‘Flotilla no estàs sola’ o ‘Des del riu fins al mar Palestina avançarà’.
En declaracions als periodistes abans de l’inici de la marxa, Pablo Castilla, portaveu de la Flotilla a Catalunya, ha assenyalat la Unió Europea com a “còmplice” d’Israel i també en l’ofensiva contra l'Iran i el Líban. També ha carregat contra l’Estat per assegurar que està en contra de la pujada dels pressupostos militars mentre els comptes “han batut rècords històrics” i per dir que imposa un embargament d’armes a Israel “però manté el negoci” amb l’estat hebreu.
Castilla ha exigit l’alliberament de totes les persones “segrestades per Israel” i que la UE condemni “aquest atac que vulnera el dret internacional” i trenqui tota relació amb Israel, petició que ha fet extensiva també a l’Estat. “Que trenqui amb aquestes paraules buides que només oculten complicitat i faci un veritable embargament d’armes i trenqui totes les relacions”, ha dit.
En aquest sentit, ha assegurat que seguiran les mobilitzacions. “No serem la generació que sigui testimoni del genocidi del poble palestí”, ha conclòs.
Per part d’Open Arms, Ángeles Schjaer ha explicat que la seva organització s’està dedicant a remolcar les embarcacions abandonades i a documentar la resta que no han aparegut. Aquesta nit es resguardaran perquè comencen unes hores de mala mar.
