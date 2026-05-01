Vox ataca una diputada d’ERC en afirmar que "de moment" no la deportarà
El diputat gironí Alberto Tarradas va amenaçar Najat Driouech en el marc d’una moció que condemnava els càntics racistes —“Musulmà qui no boti”— durant el partit entre Espanya i Egipte
Gisela Boada
El diputat gironí de Vox Alberto Tarradas ha amenaçat de deportar la diputada Najat Driouech (ERC) durant una intervenció al Parlament aquest dijous, en el marc d’una moció que condemnava els càntics racistes —“Musulmà qui no boti”— sentits en el partit amistós entre Espanya i Egipte del passat 1 d’abril. “Si Najat decideix no botar, no la deportarem per això, almenys de moment”, ha dit en to jocós. Hores més tard, el parlamentari d’extrema dreta s’ha disculpat i ha demanat retirar les seves paraules del diari de sessions. “Aquest matí he ironitzat sobre una diputada; personalitzar ha estat un error. Si l’he poguda ofendre o he faltat al decòrum de la cambra, des d’aquí demano perdó”, ha declarat Tarradas davant del ple.
Najat ha respost amb una reflexió exemplar a la resta de diputats: “Nosaltres aquí venim a contrastar idees, no a personalitzar atacs. Demano als companys que respectin aquest principi i no fem el que hem fet aquest matí”, ha replicat. Tanmateix, l’episodi no ha quedat aquí. La Mesa, amb membres del PSC, Junts i ERC, en una reunió extraordinària celebrada després del ple, ha decidit per unanimitat derivar aquest episodi a la comissió de l’estatut del diputat, òrgan que vetlla pel compliment del codi de conducta, i, paral·lelament, ha demanat un informe als serveis jurídics per veure si, més enllà dels mecanismes interns de sanció, hi ha “recorregut judicial”, segons exposen fonts parlamentàries, que afegeixen que també han sol·licitat “celeritat” amb l’assumpte. “Aquestes declaracions han superat unes línies vermelles que no s’havien vist fins ara”, afegeixen les mateixes veus.
Un precedent al Parlament
És la primera vegada que des de la Mesa es prenen aquestes mesures. D’una banda, el fet que sigui l’òrgan rector qui decideixi d’ofici activar el mecanisme de verificació intern és una novetat, ja que fins ara sempre s’han derivat els casos a petició d’un grup parlamentari. D’altra banda, crea un precedent que s’explori la via judicial per un possible cas de discurs d’odi. Els membres de la Mesa demanen als lletrats que ponderin tots els elements de l’acció: la inviolabilitat parlamentària, els límits de la llibertat d’expressió i el perdó posterior de Tarradas, així com la retirada de les seves paraules del diari de sessions, en l’informe que han encarregat.
En acabar el ple, parlamentaris de diferents partits, així com consellers i el mateix president Salvador Illa, que ja havia denunciat a les seves xarxes socials l’episodi assegurant que l’expressió del diputat de Vox “no és altra cosa que un discurs d’odi”, s’han acostat a Najat per mostrar-li el seu suport. “No acceptarem amenaces. A Catalunya, no. Defensem la convivència, la dignitat i la igualtat de drets amb fermesa i sense por”, ha escrit Illa a X. De moment, segons la informació de què disposa la Mesa, el grup parlamentari d’ERC no ha demanat elevar el tema a la comissió, motiu pel qual ho ha decidit l’òrgan rector, on els representants republicans sí que han avalat l’acció.
No és la primera vegada que la diputada d’ERC rep atacs per part de l’extrema dreta. El Parlament, de fet, té en marxa una investigació per un altre atac perpetrat en aquella ocasió per Sílvia Orriols, líder d’Aliança Catalana, que va dir que era una “ostentació de la misogínia islàmica” vestir el vel a l’hemicicle. En aquell moment, els republicans sí que van demanar a la Mesa que derivés el cas a la comissió disciplinària, però encara no s’ha resolt, malgrat que fa sis mesos que es va iniciar la investigació.
La intervenció de la Mesa
Durant l’episodi d’aquest dijous, el president del Parlament, Josep Rull, ja ha cridat a l’ordre el diputat de Vox i ha avisat que les seves declaracions eren “absolutament ofensives” i que “ningú pot ser assenyalat per la seva singularitat”. De fet, just al final del discurs de Tarradas —en el moment de pronunciar l’atac, Rull no era present—, el president de la cambra ha llançat una reflexió al ple: “Que mai cap de vostès hagi d’emigrar d’aquest país, que mai els tractin d’una manera tan ignominiosa com vostès tracten aquells que han vingut aquí”.
Abans de Rull i durant la intervenció de Tarradas, ha estat David Pérez (PSC), vicepresident segon del Parlament, qui ha interromput el discurs del jove de Vox per advertir-li que les seves paraules estaven “al límit” de l’article 7 del manual de comportament, que obliga els diputats a utilitzar un “llenguatge adequat” d’acord amb el principi d’igualtat i no-discriminació. També la portaveu adjunta d’ERC, Ana Balsera, ha demanat la paraula per denunciar l’“atac directe” a la seva companya de sigles.
Poc després de l’atac, el president d’ERC, Oriol Junqueras, ha publicat a X un missatge denunciant les paraules del diputat de Vox, que ha equiparat al nazisme. “La gent com tu ja la vam jutjar a Nuremberg. Les amenaces de l’extrema dreta racista no ens faran callar ni ens faran recular”, ha escrit. Molts altres companys de formació han mostrat el seu suport a Najat a les xarxes socials.
