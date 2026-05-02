Ni Barcelona ni la Costa Brava: el poble medieval del Pirineu on el temps s’ha aturat i és perfecte per a una escapada de primavera
Et parlem de Bagà, una localitat on el temps no ha passat
David Cruz
A poc més d’una hora de la ciutat comtal trobem un racó que sembla tret d’una altra època. Es tracta de Bagà, una joia del Pirineu català que captiva tots aquells que busquen desconnectar envoltats d’història, natura i tradició.
Envoltat per l’imponent Parc Natural del Cadí-Moixeró, aquest poble medieval ofereix una experiència única especialment a la primavera, quan el paisatge que l’envolta s’omple de vida.
L’origen de Bagà es remunta al segle IX, tot i que no va ser fins al 1233 quan va començar a desenvolupar-se com a vila sota l’impuls de la família Pinós. Durant els segles XIV i XV va viure el seu màxim esplendor, amb la construcció de muralles, torres i edificis que encara avui en marquen la identitat.
Només cal passejar pels seus carrers empedrats per viatjar en el temps, amb un nucli històric considerat un dels més ben conservats de la comarca.
Pel que fa al cor del poble, el trobem a la plaça Porxada de Bagà, un espai porxat que evidencia l’arquitectura medieval en el seu màxim esplendor. Des d’allà surten carrers plens de cases senyorials amb balcons de ferro i finestres geminades que conserven l’essència de segles passats.
Un altre punt imprescindible és el Palau dels Pinós, antic centre de poder de la vila i avui seu del Centre Medieval i dels Càtars. També destaca l’església de Sant Esteve de Bagà, que combina elements romànics i gòtics, reflectint l’evolució històrica del municipi.
Ara bé, el que t’agrada és la natura? El pont de la Vila de Bagà és una parada més que obligada. D’origen medieval, connecta el nucli antic amb diverses rutes de senderisme que s’endinsen en un dels entorns naturals més sorprenents de la província de Barcelona.
Però Bagà no viu només del seu passat. Tradicions com la Fia-faia, reconeguda per la UNESCO, mantenen viva la seva essència en ple 2026 i deixen clar que som davant d’un poble petit, però encantador.
- Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”
- En Peyu converteix el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Laura Lobo alerta del gran problema després d’un divorci: pots vendre casa teva, però potser no hi podràs entrar
- Alarma perimetral i vigilància nocturna per evitar noves ocupacions al bloc de Ferran Puig de Girona
- La Traka converteix Girona en la capital internacional del gravel amb 4.500 ciclistes
- Girona-Mallorca: S'encenen totes les alarmes (0-1)
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat