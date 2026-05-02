Centenars de propalestins demanen a Barcelona la llibertat dels dos detinguts de la Flotilla i la implicació de la UE

La dona del catalano-palestí Abukeshek diu que el seu marit anava d'observador i no pretenia entrar a Gaza

Manifestants mostren una pancarta demanant la llibertat de dos activistes propalestins detinguts per Israel i demanant la implicació de la UE, davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona. / x

ACN - Redacció

Barcelona

Alguns centenars de persones s'han concentrat aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per demanar l'alliberament per part d'Israel de dos membres de la Global Sumud Flotilla detinguts dijous passat. A més, també critiquen la "complicitat" de la Unió Europea i en reclamen la implicació per aconseguir la llibertat dels dos activistes, que estan en vaga de fam en una presó israeliana i han denunciat tortures i maltractaments. L'esposa de l'activista catalano-palestí Saif Abukeshek, Sally Isa, diu que el seu marit no pretenia entrar a Palestina, sinó que anava a la flotilla com a observador.

Isa ha explicat que és un moment difícil per a ella i els seus tres fills. Una de les filles celebrava aquest divendres el seu aniversari i preguntava per què el seu pare no li trucava per felicitar-la. La dona ha demanat la llibertat del seu espòs i que la Unió Europea faci alguna cosa per ell.

Pablo Castilla, portaveu de la Global Sumud Flotilla a Catalunya, ha denunciat la detenció d'Abukeshek i de l'activista brasiler Thiago Ávila i ha dit que estan en vaga de fam i han patit tortures. A més, ha criticat que Abukeshek no hagi rebut assistència consular en tot moment.

Castilla ha criticat durament la Unió Europea per la seva "absoluta complicitat" amb l'actuació israeliana de dijous, a més d'haver "participat també en el trasllat d'aquests ostatges" des d'aigües internacionals fins a Creta. De fet, ha assegurat que Frontex, que s'encarrega de la vigilància de les fronteres marítimes europees ha sigut "testimoni i còmplice del segrest". També ha demanat als governs d'Espanya i Suècia, d'on Abukeshek és nacional, que apliquin mesures diplomàtiques per aconseguir el seu alliberament sa i estalvi.

Finalment, el portaveu ha dit que qualsevol atac a Palestina o als activistes propalestins també és un atac contra els ciutadans de Catalunya i una vulneració de tots els drets.

Sobre el futur de la Flotilla, ha dit que ara la prioritat és l'alliberament dels dos detinguts, però creu que la majoria d'activistes encara són a Creta i continuaran la ruta pròximament.

