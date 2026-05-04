ELECCIONS A ANDALUSIA
Hisenda tractarà amb les autonomies la reforma del finançament després del 17M
Arcadi España manté el calendari de la seva predecessora i es prepara per a les reunions bilaterals de caràcter tècnic amb els territoris abans de convocar un Consell de Política Fiscal
Iván Gil
El nou ministre d’Hisenda, Arcadi España, reprendrà l’agenda i el calendari de la seva predecessora, María Jesús Montero, pel que fa a la reforma del model de finançament autonòmic. Segons fonts del departament, després de les eleccions andaluses del 17 de maig començarà a agendar reunions bilaterals de caràcter tècnic amb les comunitats autònomes per abordar el futur projecte de llei.
Després d’aquesta ronda, la seva intenció és convocar un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), el primer d’Arcadi Espanya a Hisenda i en el qual el nou model de finançament se sotmetrà a votació dels territoris.
Des del Govern comencen a refredar la possibilitat que el projecte de llei arrenqui la seva tramitació parlamentària en aquest període de sessions, un objectiu que s’havia marcat l’anterior vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero.
La reunió imprescindible
La convocatòria del CPFF, pas previ imprescindible, no es pretén llançar fins que es constitueixi el futur Executiu andalús. Per això els temps per a la investidura condicionen el calendari. Amb tot, fonts de l’Executiu central diuen no renunciar a intentar que el projecte pugui enviar-se al Congrés abans de l’estiu.
Arcadi España assegura identificar-se plenament amb l’avantprojecte tancat per la seva predecessora –criticat per l’oposició i les autonomies per estar acordat amb ERC– i aposta per "tenir al més aviat possible un nou model de finançament autonòmic". "El full de ruta plantejat per la meva predecessora em sembla l’adequat", va dir en l’estrena a la sala de premsa de la Moncloa després de l’últim Consell de Ministres.
A l’espera de forçar una abstenció de Junts, atès el rebuig que ja han anunciat els populars, el titular d’Hisenda va defensar que la nova proposta "beneficia el conjunt de totes les comunitats autònomes. Ningú perd, totes hi guanyen i posa 21.000 milions d’euros addicionals del Govern d’Espanya per a l’Estat del benestar, que al final és per al que són els recursos de les comunitats autònomes. A més, el model és més transparent i redueix les distàncies en finançament per càpita entre diferents territoris".
Una de les principals qüestions pendents de definir són les mesures per evitar el dúmping fiscal, amb especial focus a la Comunitat de Madrid, que es preveuen incloure en la llei orgànica. Les opcions sobre la taula passen per fer-ho exercint l’autonomia fiscal de l’Estat o limitant la de les comunitats autònomes.
L’altra mesura que vol impulsar amb la urgència més gran possible Arcadi España té a veure amb la quitació parcial del deute autonòmic. En aquest cas, la norma ja és al Congrés, pendent de portar-se a debat de totalitat.
On es mostren més resistències és respecte a la negociació per a la cessió de l’IRPF a Catalunya, que exigeix ERC com a part del seu acord amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa. A la Moncloa diuen identificar-se només amb l’acord a què van arribar amb la Generalitat i, en l’entorn del nou ministre d’Hisenda, rebutgen la proposta dels republicans.
La negociació per l’IRPF
L’alternativa que estan disposats a discutir des d’Hisenda és la d’un model "en xarxa" que sigui extensible a totes les comunitats autònomes. Tot això, des del principi de la "igualtat de tots els espanyols". Són les mateixes línies vermelles que sempre es van posar sobre la taula a l’hora d’abordar aquesta carpeta. Arcadi España manté com a número dos Jesús Gascón, que ha estat a sobre de les converses des del principi i es coneix aquesta carpeta
Més enllà de les línies vermelles i de les dificultats per mirar de desencallar aquest compromís, dins el Govern no volen agitar aquest tema ni concretar passos a fer en plena campanya de les eleccions andaluses. El discurs del greuge territorial amb Catalunya és recurrent com a arma contra els socialistes, a l’enfocar no únicament la qüestió de l’IRPF, sinó també el finançament autonòmic i la condonació del deute, ja que aquests dos assumptes es van pactar amb ERC.
