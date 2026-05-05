Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga escombraries Gironalloguers GironaZanpanzar Gironaratafia Santa Coloma de FarnersGirona FCSpar Gironanitazens
instagramlinkedin

Torna el festival d''outlets' més gran d'Europa a poc menys de dues hores de Girona

S’acosten quatre dies de grans xollos amb descomptes de més de 100 grans marques com ara Nike, Adidas i Levi’s.

‘Food trucks’ i ‘pop up stores’, en una edició anterior del festival.

‘Food trucks’ i ‘pop up stores’, en una edició anterior del festival. / Rec.0

Ana Sánchez

Barcelona / Girona

Aquí qualsevol pot anar de shopping nivell ‘Pretty woman’. Es veuran gangues fins on arriba la vista: quilòmetre i mig d’excedents d’estoc. De Nike a Levi’s. Més d’un centenar de grans marques amb descomptes. Grans xollos que posen els pèls de punta als ‘tiktokers’. «Planàs a una hora de Barcelona i a poc menys de dues hores de Girona», insisteixen per xarxes al mantra en cada edició. «El mercat de roba cara més barat», en diuen. Es fa viral en menys el que es triga a dir «que me’l treuen de les mans». És el festival més gran d’‘outlets’ d’Europa: dimecres vinent, 6 de maig, s’instal·larà a Igualada el Rec.0. Fins al 9 de maig. Un tiberi de compres que ni amb la targeta ‘black’ de l’emèrit.

És un clàssic: munten dos ‘súper outlets’ a l ’any des del 2009. Macro festival de ‘pop-up stores’ de moda al carismàtic barri del Rec d’ Igualada. «Una de les zones amb passat industrial més antigues de Catalunya – posa èmfasi l’organització –, amb tendiries que daten del segle XVIII». Aquesta edició interposaran pel barri unes 60 populars. Més de cent marques d’‘estoc’, tant internacionals (Adidas, Nike, Levi’s ) com catalanes (Castañer, Brownie, Sita Murt, Simorra, Textura, Beatriz Furest). I molt, molt esport i muntanya (Buff, Salewa o Häglofs).

Aquesta serà la seva 30a edició. El festival estrenarà nou circuit per «descobrir racons, patis i espais singulars del barri», avancen. També inauguren nou espai decreadors i artesans de Catalunya: 080_La Galeria, l’han batejat. Inclouran peces de disseny, mobles i artesania contemporània. «L’objectiu – destaquen – és mostrar la vitalitat del teixit creatiu català i oferir al visitant una experiència en la qual conviuen moda, ofici, objecte i singularitat».

Continuen ampliant el macroespai infantil (el Petit Rec), amb una quinzena de marques, com Tous, Lotïekids o Boboli, a més d’activitats i tallers per a nens. També creix la ‘pop-up’ La Pell del Rec, mostrari d ’artesans que encara treballen la pell in situ al barri.

La moda sostenible es concentra a Rec imperdible, a la primera planta del Museu/Cal Boyer. Aquí es desplegaran una vintena de marques de km 0, amb noves incorporacions com La Mur Line, Anna Povo, Camila CTG o la dissenyadora catalana Roser Marcé. Hi haurà mercat d’intercanvi de roba, taller de sargit creatiu i fins i tot crearan bolsos de mà a partir d’una corda d’escalada (a càrrec de Females’Energia).

Però el Rec.0, sobretot, s’ha convertit en una passarel·la de moda de proximitat. El 80% de les marques que participen – destaquen – «són del territori català». «El festival –justifiquen– es converteix així en una fotografia molt precisa del moment creatiu de la moda catalana».

Una vintena d’activitats gratuïtes

Entre compra i compra, hi haurà uns 40 punts gastro per repostar (30 ‘food trucks’ i 7 ‘pop-up’ restaurants) i una vintena d’ activitats gratuïtes. Concerts, màgia, sessions de DJ, micro obert de poesia, dansa urbana, xerrades, visites guiades. Actuarà el DJ Miqui Puig, el ballarí de dansa urbana Lil Kinja i fins i tot hi haurà ràdio en directe: el dia 9 s’instal·larà alfestival Els teloners de ‘Versió Rac 1’.

Quan?

  • Del 6 al 9 de maig. Les ‘pop-ups’ obren a les 10 h i tanquen a les 21 h. El circuit gastronòmic obre de 9 h a 23 h.

Quines marques pots trobar?

Activitats

  • Entre les paradetes et trobaràs escenaris, espectacles, tallers, art i més. Aquí tens l’agenda completa

On es pot menjar?

Notícies relacionades

Com s’hi arriba?

  • L’organització recomana utilitzar l’aparcament gratuït de la zona del Campus Universitari i desplaçar-se amb el servei d’autobús llançadora, també gratuït. Aquí podeu consultar el mapa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents