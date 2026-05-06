Un paquet sospitós dirigit a la CUP activa els Mossos especialistes en explosius al Parlament

Missatges d'extrema dreta
Gisela Boada
Els especialistes en explosius dels Mossos d'Esquadra, els Tedax, han estat activats aquest dimecres al Parlament després que els serveis de seguretat els avisessin de l'arribada d'un paquet sospitós dirigit a la CUP. El sobre, sense remitent, contenia un aparent circuit electrònic i imants, per la qual cosa ha posat en alerta els encarregats del control després de passar l'artefacte per l'escàner.
Després d'obrir-lo, la policia catalana ha comprovat que el paquet no contenia cap explosiu, sinó que es tractava d'un llibre amb un circuit electrònic, diversos pamflets propagandístics d'empreses d'alarmes de seguretat, entre altres elements. Dins del llibre, segons ha explicat la CUP, hi havia una nota escrita en català que contenia missatges racistes i homòfobs d'extrema dreta.
En un comunicat, els anticapitalistes han denunciat la situació i han advertit de "les conseqüències de l'auge de l'extrema dreta i de com la seva expressió violenta impacta al carrer". "Ho hem vist, per exemple, aquest cap de setmana a Cerdanyola i Ripollet amb gas pebre, com també ho vam veure amb l'atropellament de menors a Granollers entre crits racistes, el llançament de còctels Molotov a un centre de menors a Vallirana o les múltiples amenaces als Casals i Ateneus dels Països Catalans", han afegit des de les files anticapitalistes.
