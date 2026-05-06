El Parlament intercepta un paquet "sospitós" dirigit a la CUP amb "missatges d'extrema dreta"
El paquet ha arribat a les dependències parlamentàries amb un "aparent" artefacte electrònic i imants
El Parlament ha interceptat aquest dimecres un paquet dirigit a la CUP, que contenia una nota amb "missatges racistes i homòfobs, d'extrema dreta" escrits en català, així com diversos "pamflets propagandístics d'empreses d'alarmes de seguretat" i un llibre amb un circuit electrònic. Així ho ha explicat la CUP en un comunicat, en el que detalla que el paquet -sense remitent- ha arribat a les dependències parlamentàries al migdia, amb un "aparent" artefacte electrònic i imants. L'equip de seguretat del Parlament ha custodiat l'element sospitós i els especialistes en explosius dels Mossos d'Esquadra (TEDAX) s'han activat per analitzar-lo. Finalment, s'ha descobert que no contenia cap explosiu.
Fonts del Parlament consultades per l'ACN han assenyalat que l'escàner de l'entrada de l'edifici ha detectat el paquet sospitós, cosa que ha fet mobilitzar els equips policial i de seguretat. Com que no s'ha trobat cap element explosiu, el Parlament ha pogut tornar a la normalitat. L'activació del protocol s'hauria allargat una hora, segons les mencionades fonts.
Per la seva banda, la CUP adverteix de "les conseqüències de l'auge de l'extrema dreta" i de la seva "expressió violenta". "Ens reiterem en el nostre compromís i lluita antifeixista, antiracista i contra l'homofòbia i per la llibertat del nostre país", clouen els anticapitalistes.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- La vaga dels treballadors de la neteja a Girona posa el contracte de Girona+Neta en el punt de mira