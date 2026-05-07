Koldo diu que l’advocat del PP li va oferir que "mentís"
Ábalos diu que Aldama "va veure avantatge a anar contra el Govern", mentre Anticorrupció defensa rebaixar la pena al comissionista
Els acusats «van veure l’oportunitat de lucrar-se a l’abric del càrrec d’Ábalos», assenyala el fiscal
Ángeles Vázquez
El que va ser assessor de José Luis Ábalos, Koldo García, va utilitzar el torn d’última paraula en el judici que va quedar ahir vist per a sentència al Suprem per assegurar que l’advocat del PP li va oferir que col·laborés "mentint i enganyant tots els espanyols" i que algunes persones li van dir que tant la seva dona com el seu germà podien acabar a la presó. En aquest punt, es va preguntar davant la sala si tot això és perquè "pensa diferent".
"Se’m va dir que això quedaria en res si col·laborava", va incidir, per afegir que en el mateix sentit van contactar amb ell dos mitjans de comunicació, moment en què va ser interromput pel president del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, que li va advertir que tot això no tenia res a veure amb el procediment.
Tot just acabar el judici, l’advocat del PP, Alberto Durán, va sortir al pas d’aquestes afirmacions titllant-les de falses. "És absolutament absurd que es pretengui dir que jo tinc el poder per evitar que algú entri a la presó", va assenyalar davant dels periodistes.
Koldo García també va aprofitar aquest últim tràmit processal per defensar que no ha rebut diners del comissionista Víctor de Aldama i que si bé "és veritat" que és "una mica fantasma", no és cert tot el que ha explicat Aldama. "El senyor Aldama està vivint a costa de tots nosaltres, perquè ha ficat Koldo García i el senyor Ábalos a la presó amb mentides. Ell és l’únic que té empreses fora d’Espanya", va puntualitzar.
Per la seva banda, Ábalos va incidir durant el seu torn en el fet que el comissionista Aldama va veure un gran avantatge en "el clima" i en "la politització" per anar contra altres càrrecs del Govern o del PSOE, tot i que "algunes d’aquestes persones no apareixen imputades, a excepció de Santos Cerdán". Va recordar que l’empresari va completar la seva confessió per situar en el número 1 Pedro Sánchez i aconseguir una rebaixa més gran de pena.
El fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, no va poder deixar fora del seu informe l’elefant a l’habitació que suposa la declaració autoinculpatòria d’Aldama, per al qual demana set anys de presó davant els 24 que sol·licita per a Ábalos i els 19 i mig de Koldo. Segons Luzón, la seva declaració va permetre "avançar la investigació" i totes les dades aportades han sigut corroborades, cosa que explica que per a ell demani una pena molt inferior a la que ha sigut sol·licitada per als acusats i fins i tot una rebaixa superior.
Aquesta col·laboració fonamental per desentranyar l’organització criminal de la qual formaven part tots tres acusats "fa, fins i tot, "possible, tal com fa l’acusació popular, apreciar l’atenuant com a molt qualificat i és també admissible, ho fa també la seva defensa, apreciar o valorar, sens dubte, l’atenuant privilegiat", va admetre el fiscal en cap.
"Sánchez no era el número 1"
A més, Luzón va rebutjar un dels plantejaments principals exposats durant la declaració del comissionista Víctor de Aldama. Segons el fiscal, "no es tracta d’establir qui era el número 1 o 2 de la presumpta "organització criminal" que es jutja en aquest cas, i "sens dubte no era el número 1 el president del Govern", Pedro Sánchez. Segons el parer del principal responsable de la Fiscalia Anticorrupció, l’acusació parteix del desenvolupament d’unes relacions personals entre els acusats "que aviat van veure l’oportunitat d’obtenir un comú lucre a l’abric del càrrec que Ábalos ostentava en el Govern d’Espanya".
Per la seva banda, el PP va restar importància al que va ser manifestat per Koldo i ni tan sols va voler comentar-ho.
