Emoció i llàgrimes entre els manifestants en conèixer l’alliberament de l’activista catalanopalestí de la Flotilla
Desenes de persones s’han concentrat al centre de Barcelona per protestar l’arrest de Saif Abukeshek i Thiago Ávila
Oriol Escudé Macià (ACN)
Les 300 persones concentrades aquest dissabte al passeig de Gràcia de Barcelona per protestar contra l’arrest dels dos activistes de la Global Sumud Flotilla retinguts per Israel han celebrat la notícia del seu alliberament. Pocs minuts després de començar la marxa, la dona de l’activista catalanopalestí Saif Abukeshek, Sally Issa, ha comunicat als manifestants l’anunci del ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, informant de la seva posada en llibertat. La notícia ha estat rebuda amb emoció, llàgrimes i abraçades. Issa ha celebrat l'anunci assegurant que retencions com aquesta són "el dia a dia dels palestins". El portaveu de la Flotilla a Catalunya, Pablo Castilla, ha confirmat que Thiago Ávila també serà alliberat.
La protesta per exigir l’alliberament dels dos activistes ha començat a les dotze del migdia davant la seu de la Comissió Europea, amb una concentració que ha tallat primer el carrer de Provença amb el passeig de Gràcia i que després ha iniciat el descens per l’eix barceloní. Una mitja hora més tard i a l’inici de la marxa, Issa ha pujat a la furgoneta de la capçalera per comunicar l’anunci d’Albares. La notícia ha estat rebuda amb crits de victòria i molta emoció per part dels manifestants, sobretot membres de l’organització de la missió humanitària, que s’han abraçat visiblement emocionats durant una estona celebrant la posada en llibertat d'Abukeshek. Més tard, Castilla ha confirmat que el brasiler Ávila també seria alliberat.
Tot i l’alegria per aquesta "victòria", els manifestants han reiterat que l’anunci "no suposa el final" de les seves reivindicacions. "Això no s’ha acabat, s’acabarà quan els tinguem a casa sans i estalvis", ha dit Castilla, que ha denunciat que els dos activistes han patit "tortures i maltractaments" per part d’Israel. "Han vulnerat tot dret internacional. Els han tingut en cel·les d’aïllament amb els ulls embenats les 24 hores, mostres clares de tortura i una actuació que no pot quedar impune", ha afegit. Castilla ha acusat la Unió Europea de ser "còmplice" i ha exigit al govern espanyol que imposi un "veritable" embargament d’armes. "No podem tolerar que no prengui cap mesura contra un estat que ha segrestat un ciutadà català", ha assegurat, prometent continuar "vigilants" i mobilitzant-se.
Issa ha denunciat que aquesta és "la realitat del poble palestí" i ha assegurat que hi ha 10.000 palestins detinguts il·legalment a Israel. "Hem de continuar treballant, mobilitzant-nos i lluitant per la seva alliberació i per trencar el bloqueig de Gaza", ha explicat, i ha anunciat noves reivindicacions per "pressionar" el govern espanyol i la Unió Europea. "Això és només l’inici d’una lluita molt més forta. Si és veritat que finalment torna en Saif, ens demostrarà a tots i a totes que la lluita al carrer té un sentit", ha dit un altre dels portaveus davant els concentrats.
La marxa, sota el lema 'Prou complicitat de la Unió Europea amb Israel. Llibertat Saif i Thiago', s’ha aturat durant una mitja hora a la cruïlla amb el carrer de Mallorca per la indisposició d’una de les manifestants, visiblement emocionada. Després ha continuat pel carrer de València en direcció a la delegació del govern espanyol, lloc previst per a la finalització de la marxa. Tot i això, la pluja ha acabat fent acte de presència i la concentració s’ha dissolt abans d’arribar-hi, a la cruïlla amb Roger de Llúria.
