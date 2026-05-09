La PCR a la dona ingressada a Alacant dona negatiu en hantavirus

La passatgera del vol KLM des de Johannesburg passarà una nova prova en 24 hores

La façana de l'Hospital on està la dona

Barcelona

La PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia a la dona ingressada en un hospital d'Alacant ha donat negatiu en hantavirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores, segons han informat fonts del govern espanyol. El Ministeri de Sanitat va informar aquest divendres d’un cas sospitós d’hantavirus a Alacant d’una dona que anava a l’avió de KLM on va embarcar breument una passatgera a Johannesburg que finalment va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió hi anava també un passatger sud-africà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país.

La dona, de 32 anys, va començar a sentir símptomes al seu domicili familiar i ha estat traslladada de forma preventiva a l’hospital, a una habitació d’aïllament. Es tracta, per tant, d’un cas sospitós. Aquest divendres es va dir que si la primera PCR sortia negativa se li repetirà, però, en tot cas, seria traslladada per fer quarantena a Madrid. Si surt positiva, es mantindria aïllada.

