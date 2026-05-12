La família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago Laiglesia
Per a l'altre investigat, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional
La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi Laiglesia, 26 anys de presó. Vint anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i sis més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, fa gairebé 25 anys, quan va ser llançada des de dalt del terrat del bloc de pisos del número 48 del carrer Calvet Estrella de Sabadell, on vivia Laiglesia en el moment dels fets. Tots els implicats es van conèixer quan eren joves a la Unió Excursionista de Sabadell (UES).
Les acusacions consideren que Laiglesia "va participar activament" en l'assassinat d'Helena Jubany i que podria haver-ho fet amb la complicitat d'altres persones. Els escrits relaten com, la matinada del 2 de desembre de 2001, hauria drogat la víctima per deixar-la inconscient abans de matar-la.
"Aprofitant-se de la seva absoluta incapacitat (...) la van traslladar al terrat de l'edifici (...) i la van llençar al buit", descriu l'escrit de Fiscalia. En el seu relat, la família detalla també que abans de llençar-la "la van despullar" i "van encendre-la amb colònia".
A banda de la petició de 26 anys de presó per a Laiglesia, Fiscalia i acusació particular demanen també que s'indemnitzi els familiars d'Helena Jubany -els seus pares i els seus germans- amb 600.000 euros, en concepte de responsabilitat civil.
Un cop presentada l'acusació, el següent pas serà ara la celebració d’una audiència preliminar on la magistrada haurà de decidir si el cas avança definitivament cap al judici oral. Per al judici, que se celebraria davant d'un Tribunal del Jurat, les parts demanen prop d'una trentena de testimonis.
A banda de l'interrogatori de l'acusat i els familiars de la víctima, es proposa que declari també Ana Echaguibel i Xavi Jiménez, que també han estat investigats en aquesta causa, a més d'una desena de membres més de la UES, on tots els implicats coincidien en els seus moments d'oci.
També es proposa la declaració d'amics, veïns i familiars d'alguns dels implicats, així com dels familiars de Montserrat Careta, exparella de Laiglesia i que també va està en el radar de la justícia en el moment dels fets. De fet, Careta es va suïcidar a la presó el 2002 quan va ser empresonada com a sospitosa del crim.
El cas també requereix l'anàlisi de nombroses proves pericials que han estat determinants per poder formular l'acusació contra Laiglesia, com proves cal·ligràfiques o mostres d'ADN, recuperades i posades a disposició de la jutgessa quan han passat ja prop de 25 anys dels fets.
D'altra banda, després d'anys d'exposició mediàtica, d'ençà de la reobertura del cas el 2020, la família Jubany ha declinat ara fer noves declaracions sobre el moment processal actual. "Reiterem el nostre compromís amb la veritat i la memòria de l'Helena", afirmen en un comunicat.
