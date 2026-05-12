Una incidència afecta el servei del telèfon 112 a diverses comunitats, amb una repercussió "baixa" a Catalunya
Es demana trucar només en cas d'emergència
Una incidència de la companyia Telefónica està afectant el servei del telèfon d'emergències 112 a diverses comunitats autònomes, segons han informat des del servei a Catalunya. Precisament, han indicat que la incidència és "baixa" a Catalunya, però, tot i això, es demana trucar al 112 només en cas d'emergència. Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que la incidència estava afectant les comunicacions però que cap a les onze, el servei s'havia començat a recuperar progressivament, i es rebien i cursaven trucades. Tot i la millora, ha alertat que es podien continuar produint afectacions "puntuals i intermitents" en algunes comunicacions telefòniques.
El SEM manté activats els plans de contingència i continua monitorant la situació de manera coordinada amb els operadors i els organismes implicats. En cas de dificultats "puntuals" en la comunicació, ha demanat a la ciutadania i als centres sanitaris insistir a través del 061 Salut Respon i el 112.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec