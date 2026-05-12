Una incidència afecta el servei del telèfon 112 a diverses comunitats, amb una repercussió "baixa" a Catalunya

Es demana trucar només en cas d'emergència

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers / ACN

Barcelona

Una incidència de la companyia Telefónica està afectant el servei del telèfon d'emergències 112 a diverses comunitats autònomes, segons han informat des del servei a Catalunya. Precisament, han indicat que la incidència és "baixa" a Catalunya, però, tot i això, es demana trucar al 112 només en cas d'emergència. Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que la incidència estava afectant les comunicacions però que cap a les onze, el servei s'havia començat a recuperar progressivament, i es rebien i cursaven trucades. Tot i la millora, ha alertat que es podien continuar produint afectacions "puntuals i intermitents" en algunes comunicacions telefòniques.

El SEM manté activats els plans de contingència i continua monitorant la situació de manera coordinada amb els operadors i els organismes implicats. En cas de dificultats "puntuals" en la comunicació, ha demanat a la ciutadania i als centres sanitaris insistir a través del 061 Salut Respon i el 112.

