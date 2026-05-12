L'informe jurídic del Parlament apunta que hi ha poc marge per emprendre accions legals contra el diputat gironí de Vox Alberto Tarradas
La Mesa demana l'opinió a dos experts en l'àmbit penal de fora la cambra catalana
L'informe jurídic elaborat pel lletrat major del Parlament, Miquel Palomares, veu poc marge per emprendre accions legals contra el diputat de Vox Alberto Tarradas per haver dit que "de moment" no deportaran la diputada d'ERC Najat Driouech. Segons fonts de la Mesa, Palomares ha explicat en la reunió d'aquest dilluns l'esborrany del seu informe, que conclou que la llibertat d'expressió en l'àmbit parlamentari és molt ampli. La Mesa ha decidit encarregar dos informes més a experts de l'àmbit penal de fora de la cambra catalana. Tot i les disculpes posteriors de Tarradas i la retirada de les declaracions del Diari de Sessions del ple del Parlament, la Mesa va decidir enviar d'ofici a la Comissió de l'Estatut del Diputat.
El 30 d'abril, la Mesa va considerar que les declaracions del diputat Tarradas a l'hemicicle insinuant que deportaran a la diputada d'ERC traspassa unes "línies vermelles" que fins ara no s'havien travessat. Davant d'aquesta situació, l'òrgan del Parlament va decidir, per primera vegada, explorar si hi ha recorregut per portar a la justícia aquests casos.
