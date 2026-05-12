La justícia absol Jair Domínguez que va proposar donar «un cop de puny a la boca» al feixisme
Vox li demanava dos anys de presó per unes expressions en un espai d'humor a Catalunya Ràdio
L’Audiència de Barcelona ha absolt l’humorista Jair Domínguez, per a qui Vox demanava dos anys de presó, en concloure que, més enllà de la correcció i les intencions de la seva crida a la ràdio a combatre el feixisme «amb un cop de puny a la boca», no va suposar un «perill real» i queda emparada per la llibertat d’expressió.
Així ho ha acordat la secció tercera de l’Audiència de Barcelona en una sentència en què remarca que, «independentment» de l’opinió que es pugui tenir sobre el seu comentari, en una col·laboració en un programa d’entreteniment de Catalunya Ràdio en què feia reflexions en un «to sarcàstic», l’humorista queda emparat per la llibertat d’expressió, sense que se li pugui atribuir un delicte d’odi.
La sala entén que identificar la ideologia de Vox amb el feixisme i els seus votants a l’Alt Empordà amb «poligoners» i concloure que només se’l pot combatre amb un «cop de puny a la boca», i no amb la democràcia o la negociació, «no es pot qualificar com un delicte d’odi, sinó que s’ha d’emmarcar dins la notable ampliació dels límits a la llibertat d’expressió».
A més, la sentència ressalta que no concorren els indicadors que atorguin al seu missatge cap aptitud per «incitar a l’odi» que sigui mereixedora de retret penal.
«No es pot asseverar l’aptitud del missatge per suscitar reaccions violentes contra el partit polític Vox, no es tracta d’una conducta reiterada, sinó d’un fet puntual, no comporta l’exteriorització d’una idea o una opinió que impliqui un perill real», apunta l’Audiència.
En conseqüència, la sala conclou que en aquest cas no es compleix la «potencialitat» que exigeix la jurisprudència per a la creació del perill i per atribuir a l’acusat un delicte d’odi.
En el judici, celebrat el mes d’abril passat, la Fiscalia ja va sol·licitar la seva absolució, argumentant que es tractava d’un comentari radiofònic satíric i que la justícia europea ha dictaminat que la llibertat periodística inclou dosis d’«exageració i provocació», especialment per fiscalitzar els partits polítics.
Dos dies després de les eleccions catalanes del 14 de febrer del 2021, en què la formació d’ultradreta Vox va entrar per primera vegada al Parlament amb 11 diputats, Domínguez va analitzar el resultat electoral en un comentari d’un minut al seu espai Bon dia de merda, al programa Els Matins de Catalunya Ràdio, en què va afirmar: «El feixisme, els nazis, es combaten amb un cop de puny a la boca».
«El poble més poligoner de l’Alt Empordà vota Vox. El resultat de la Catalunya poligonera és neonazi, qui s’ho podia imaginar», va indicar Domínguez en el seu comentari al seu espai de sàtira i humor.
En el judici, Domínguez, que va contestar a totes les parts excepte a Vox, va afirmar que «de cap manera» va voler cridar a la violència i va al·legar que en les seves col·laboracions als mitjans de comunicació representa un personatge amb una «versió amplificada, humorística i exagerada» d’ell mateix.
En aquest sentit, va insistir que la frase «cop de puny a la boca» era una «expressió metafòrica», ja que no anava dirigida contra cap persona en particular, ni tan sols contra Vox, sinó contra el que històricament han representat el feixisme i el nazisme.
Per tant, va al·legar, no es referia a donar una resposta violenta amb un cop de puny físic, sinó a plantar-se davant l’auge del feixisme i el nazisme.
En la seva sentència absolutòria, l’Audiència es basa en part en l’informe elaborat pels Mossos d’Esquadra, que van concloure que, tot i que el context polític d’aleshores era de polarització, en els dies següents no van trobar cap fet rellevant que es pogués atribuir a les seves paraules.
Per contra, Vox, que va mantenir en el judici la petició de dos anys de presó, va insistir que Domínguez va cridar a la violència contra aquesta formació durant un programa radiofònic que aleshores tenia una audiència de 476.000 oients i després d’una campanya electoral en un context «particularment convuls» per l’«hostilitat» que van patir.
