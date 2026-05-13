El Govern promet la posada en marxa del nou hospital de Calella el 2031
Els ajuntaments clamen per fer realitat un "deute històric" que ha de permetre doblar la capacitat assistencial del centre sanitari que també dona servei a pacients de la Selva marítma
Jordi Pujolar (ACN)
L'ampliació de l'hospital Sant Jaume de Calella és una reivindicació històrica que fa prop de sis anys que està en 'stand by', després que s'anunciés l'any 2020. Aquest dimecres s'han donat a conèixer els detalls, pel qual s'invertiran 82,9 milions d'euros. La intervenció permetrà doblar la superfície i es reformaran les tres plantes centrals de l'edifici actual.
Des del punt de vista assistencial, l'hospital Sant Jaume de Calella passarà dels 148 llits actuals a un màxim de 177. A més, s'incorporaran dotze llits de semicrítics. Els quiròfans passaran de cinc a deu i un serà d'obstetrícia. Hi haurà cinc noves sales per a endoscòpies i tècniques especials.
El servei d'Urgències també s'ampliarà notablement, passant de 42 boxs a 73. La directora assistencial, Sònia Pérez, admet que l'equipament "s'havia quedat petit" i reivindica que la seva ampliació és "una necessitat", tant per als professionals com per als pacients.
En conjunt, el projecte d'ampliació i reforma de les instal·lacions actuals preveu actuar en una superfície de 28.000 metres quadrats, dels quals la majoria, 24.250 metres quadrats, corresponen a obra nova. La resta, 3.745 metres quadrats, són els destinats a la reforma de les plantes de l'edifici actual.
Per a l'ampliació caldrà enderrocar dos dels edificis actuals de l'hospital i fer unes prospeccions arqueològiques vinculades al jaciment de la vil·la romana del Roser. A la zona exterior, també es planteja la urbanització de 6.610 metres quadrats, que inclou també la intervenció al pas soterrat de connexió amb la ciutat.
Arquitectònicament, el projecte planteja la construcció de dos nous edificis paral·lels a l'actual i la connexió de tots tres a través d'un bloc que es convertirà en la nova façana principal de l'hospital. Les façanes antigues es dignificaran per homogeneïtzar la imatge del complex.
A l'exterior es planteja la millora de l'accessibilitat perquè sigui "a peu pla", eliminant les barreres actuals que generen la carretera i els desnivells de l'entorn immediat, que es convertiran en una gran zona enjardinada. El projecte també planteja millores de sostenibilitat ambiental, com sistemes de gestió de l'aigua o cobertes fotovoltaiques.
Obra en quatre fases
Per dur a terme l'obra, l'equip d'arquitectes que el durà a terme planteja una intervenció en quatre fases, amb l'objectiu de fer compatible la millora amb el servei durant els anys que durin els treballs. El primer pas és ara la redacció del projecte, que hauria d'estar enllestit durant el segon trimestre de 2027 per donar pas a l'entrada de la maquinària.
La primera fase d'obres consistirà a aixecar un dels nous edificis i la construcció dels nous accessos. Això es farà sobre l'aparcament actual que hi ha a l'exterior de l'hospital i per fer-ho viable des del punt de vista de la mobilitat, l'Ajuntament de Calella ha iniciat ja la construcció d'un nou aparcament en uns terrenys pròxims.
La segona i tercera fase seran les de l'execució de les connexions interiors, el trasllat dels serveis al nou edifici i l'enderroc de l’actual sociosanitari per tal de completar la resta de la reforma. En aquest moment de les obres també es farà la urbanització exterior.
Finalment, es farà la reforma dels espais interiors existent, que permetran reorganitzar els serveis de diagnòstic i tractament, endoscòpies i tècniques especials, hospital de dia quirúrgic o diagnòstic per la imatge. Tot plegat hauria d'estar acabat a finals de l'any 2030.
Posteriorment, es preveu una segona intervenció a l'hospital, però que no està inclosa en aquest projecte, que plantejarà l'adequació dels espais ambulatoris i d'atenció intermèdia. L'objectiu és incrementar el nombre de sales de consultes i gabinets mèdics, passant de 54 a 65.
L'hospital de Calella és centre de referència per a 127.000 persones de l'alt Maresme i la Selva marítima i actualment està distribuït en cinc edificis de diferents èpoques, d'entre el segle XIX i els anys 90 del segle XX.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Llet Nostra busca una planta per poder seguir envasant a Catalunya
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- De Palol de Revardit a Tenerife: l’equip gironí que vol blindar hospitals davant virus contagiosos
- Operari ferit greu en caure d'uns quatre metres mentre reparava una passera del riu Güell de Girona
- El racó nostàlgic del Barri Vell de Girona per Temps de Flors
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu